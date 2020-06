Le César du meilleur film 2020 Les Misérables est disponible en Steelbook Édition Spéciale Fnac Blu-ray

Dans la très riche année de cinéma 2019, un film français s'est distingué aux côtés des "Joker", "Parasite" et autres "Avengers : Endgame" et "The Irishman". "Les Misérables", premier long-métrage de Ladj Ly et véritable sensation cinématographique, est maintenant disponible en DVD et Blu-ray à la Fnac.

Présenté au Festival de Cannes 2019, Les Misérables de Ladj Ly repart sans palme mais avec trois prix, dont le prix du Jury. C'est le point de départ d'une belle aventure pour ce film coup de poing qui raflera d'autres récompenses dans différents festivals, une nomination aux Golden Globes et aux Oscars, et enfin obtiendra quatre César à la cérémonie de 2020, dont celui pour le meilleur film et le meilleur espoir masculin. Film sur la banlieue et les violences policières, réalisé par une figure de Montfermeil - où se déroule l'intrigue inspirée de faits réels, Les Misérables est un succès critique et commercial, porteur d'un message humaniste. Il est maintenant disponible en magasin et en ligne, notamment dans un beau Steelbook Édition Spéciale Fnac Blu-ray, au prix de 24,99€. Un grand film de cinéma pour secouer la société Petit rappel du synopsis : Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux "Bacqueux" d'expérience. Il découvre rapidement les tensions entre les différents groupes du quartier. Alors qu'ils se trouvent débordés lors d'une interpellation, un drone filme leurs moindres faits et gestes... Adapté d'événements qui se sont déroulés à Montfermeil en 2008, et que Ladj Ly avait filmés - il était alors une des figures du collectif Kourtrajmé, avec notamment ses amis Romain Gavras et Kim Chapiron. Ces événements lui inspirent un court-métrage en 2017, intitulé aussi Les Misérables, qui sera donc prolongé par le long-métrage de 2019. Ce dernier rassemble quelques acteurs expérimentés, comme Damien Bonnard, mais aussi des débutants qui sont autant de révélations. Le court-métrage est inclus dans le Steelbook Edition Spéciale Fnac Blu-ray, ainsi que dans le DVD, qui est lui au prix de 19,99€. Aussi, dans le cas d'une commande web exclusivement, le DVD de Django Unchained est offert pour l'achat du film Les Misérables. Pour la qualité de sa mise en scène, pour pouvoir ressentir au mieux ce film-choc et disposer d'un bel objet dans sa DVDthèque, on ne saurait que trop recommander ce film en Blu-ray dans la version Steelbook Édition Spéciale Fnac.