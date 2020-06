Le chef-d'oeuvre 1917 disponible en deux Steelbooks Edition Spéciale Fnac

Distingué aux Golden Globes et aux Oscars 2020, "1917" de Sam Mendes a pris sa place aux côtés des plus grands films de guerre. Il est maintenant disponible à la Fnac en Steelbook Edition Spéciale Fnac Blu-ray 4K Ultra HD et Steelbook Edition Spéciale Fnac Blu-ray.

On avait laissé Sam Mendes en 2015 avec Spectre, son deuxième James Bond après Skyfall (2012). Deux films spectaculaires qui avaient installé un peu plus le réalisateur britannique au rang des cinéastes qui comptent. Mais rien ne laissait prévoir qu'il illuminerait le début de l'année 2020 avec l'immense film de guerre 1917. Une mission menée par deux jeunes soldats pour sauver leurs frères d'armes, filmée en un long plan-séquence d'une qualité inédite. Coupé dans son élan dans les salles de cinéma pour cause de coronavirus, le film est maintenant à (re)voir dans deux jolis Steelbooks Éditions Spéciales Fnac, une version Blu-ray à 22,99€, et une version Blu-ray 4K Ultra HD à 29,99€, disponibles en magasin et en ligne.

1917, un grand film pour la Grande Guerre

On ne saurait que trop recommander la version Blu-ray 4K Ultra HD, qui permet d'apprécier au mieux l'exceptionnelle photographie de la légende du métier Roger Deakins. Pour raconter cette histoire d'héroïsme et de survie dans le Nord de la France, Sam Mendes et Roger Deakins ont en effet sorti les grands moyens, tant sur le plan du scénario que sur la fabrication complexe des images, pour un résultat distingué par trois Oscars techniques et deux Golden Globes (meilleur réalisateur et meilleur film dramatique).

Pour la critique et le public, pour les fans de films de guerre, 1917 peut regarder droit dans les yeux des monuments du genre comme Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg, Apocalypse Now de Francis Ford Coppola ou encore Dunkerque de Christopher Nolan. Et ces jolis steelbooks sauront trouver toute leur place dans les plus belles collections de films. Une opportunité à ne pas rater !

