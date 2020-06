Le coffret Blu-ray de l'intégrale de la série Le Bureau des légendes disponible à la Fnac

Agent un jour, agent toujours ! C'est ce que nous a appris la saison 5 du "Bureau des légendes", dernière mouture d'une immense série qui n'a pas encore dit son dernier mot. Pour les fans, et aussi pour ceux qui voudraient découvrir maintenant cette création originale de Canal+, la Fnac propose le coffret de l'intégrale de la série en Blu-ray.

Le quotidien du Bureau des légendes, ce service de la DGSE spécialisé dans les agents clandestins, on le suit depuis maintenant 2015 avec l'immense création originale d'Éric Rochant et Canal+. Six années passées qui ont donné cinq saisons : un rythme de production infernal pour les équipes mais un plaisir maximal pour les téléspectateurs qui ont pu suivre très régulièrement les aventures de Malotru, Rocambole, Marie-Jeanne, JJA et tous les autres. Alors que la diffusion de la saison 5 s'est terminée le 4 mai dernier, la Fnac propose dès maintenant de se procurer le coffret de l'intégrale en Blu-ray, au prix de 79,99€.

Le Bureau des légendes : une intégrale Blu-ray pour un spectacle total

Avec ce coffret, il est ainsi possible de (re)découvrir Le Bureau des légendes et ses deux grandes parties : les saisons 1 à 3 qui entraînent nos agents préférés au coeur de la guerre antiterroriste au Moyen-Orient et au contact avec Daesh, et les saisons 4 et 5 qui redistribuent les cartes pour un nouveau chapitre, celui du cyber-renseignement et de la compétition avec la Russie. Les réalisations de Pascale Ferran, Éric Rochant et Mathieu Demy, sans oublier celle de Jacques Audiard pour les épisodes finaux de la saison 5, sont particulièrement appréciables dans le format Blu-ray, et on y remarquera d'autant plus les couleurs de la série - tout spécialement son bleu emblématique.

Disponible pour une commande en ligne et un achat en magasin, ce coffret Blu-ray rassemblant les cinq saisons n'est pas le seul moyen de s'évader dans Le Bureau des légendes. On peut en effet s'orienter sur les éditions DVD et Blu-ray de chaque saison, pour des prix oscillant entre 25€ et 39,99€.

Enfin, si vous êtes adhérent Fnac, il est toujours possible d'obtenir gratuitement l'intégrale de la série Le Bureau des légendes en coffret DVD pour l'achat d'une affiche collector numérotée de la série, au nombre de cinq - une par saison - et chacune au prix de 189€. Acheté seul, le coffret DVD de l'intégrale est lui à 69,99€. Alors, avant de pouvoir découvrir la suite du Bureau des légendes dans une sixième saison, on n'hésite plus et on se plonge dans ce qui est, à ce jour, une des plus grandes séries de la télévision française. Avec du suspens, de l'action, des personnages attachants et mystérieux incarnés par des actrices et acteurs de premier plan, le spectacle proposé par Le Bureau des légendes est une pièce incontournable de toute DVDthèque qui se respecte !

