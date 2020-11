Le diable est une gentille petite fille : le show de Laura Laune en Exclusivité DVD à la Fnac

L'humoriste belge Laura Laune est à l'honneur à la Fnac avec la sortie en exclusivité du DVD de son spectacle "Le diable est une gentille petite fille". Un spectacle à l'humour ravageur qui fera du bien dans les chaumières ! Disponible en précommande, avec une disponibilité prévue le 1er décembre 2020.

Si vous ne connaissez pas encore Laura Laune, vous n'aurez bientôt plus d'excuses. À côté des têtes d'affiche féminines de l'humour, pensons à Florence Foresti et Blanche Gardin par exemple, Laura Laune est en train de se faire une place de choix. L'humoriste, comédienne et musicienne belge a conclu une tournée de 600 dates pour son spectacle Le diable est une gentille petite fille, et on peut retrouver ce spectacle en exclusivité et en DVD en précommande à la Fnac au prix de 9,99€, avec une disponibilité prévue au 1er décembre 2020.

Laura Laune : drôle, trash, et en plein dans le mille

Sa carrière à la télévision a commencé dès 2011, mais il aura fallu attendre sa victoire à l'édition française 2017 d'un Incroyable Talent pour que le public français découvre de manière éclatante tout son talent. Un talent où brille l'humour noir, un genre que Laura Laune maîtrise et qu'elle explore avec succès, en co-écriture avec Jérémy Ferrari. Le DVD offre aussi un bonus : le CD de l'album "Le meilleur de moi", enregistrement studio inédit de ses chansons.

Après 600 dates de spectacle complètes, près de 250.000 spectateurs dans toute la france, 100 millions de vues cumulées sur internet, le phénomène de l'humour féminin arrive enfin en DVD ! Humoriste au style inédit et au talent unique, Laura aborde sans aucun filtre les travers les plus sombres de notre monde, avec un style ravageur. Drôle, efficace, trash et angélique !

Parce qu'on a bien besoin de rire, et de le faire avec une nouvelle génération qui ne choisit ni la facilité ni la vulgarité, on recommande vivement de glisser ce DVD dans votre hotte de cadeaux pour les fêtes. Pour rire en famille ou embêter l'oncle toujours de mauvaise humeur, le spectacle Le diable est une gentille petite fille est la grande respiration humoristique essentielle du moment. Une exclusivité Fnac à ne pas rater !

