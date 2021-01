Le documentaire White Riot est disponible en DVD Édition Exclusive Fnac

En 1978, le mouvement Rock Against Racism organise deux festivals devenus mythiques pour combattre en musique l'extrême-droite et la montée du fascisme en Grande-Bretagne, avec les grands groupes punk rock de l'époque. Disponible en DVD Édition Exclusive à la Fnac, le documentaire "White Riot" raconte cette histoire.

White Riot, la grande musique anglaise

Sorti en août 2020, White Riot est un documentaire de la réalisatrice et scénariste Rubika Shah. Il nous présente un voyage nostalgique, mais d'une nostalgie particulière : celle du mouvement Rock Against Racism, une campagne menée en Grande-Bretagne contre la montée du nationalisme, du racisme et de l'extrême-droite au milieu des années 70. C'est un mouvement progressiste né dans le milieu du rock, suite à des propos racistes d'Éric Clapton concernant la population anglaise. Lancée concrètement en 1976, la campagne RAR va surtout se matérialiser en deux festivals historiques au printemps et à l'automne 1978, avec les grands groupes punk rock britanniques du moment, dont The Clash. L'histoire de Rock Against Racism est à retrouver dans ce beau documentaire White Riot, proposé en DVD dans une Édition Exclusive Fnac au prix de 19,99€.

Des groupes mythiques contre le racisme

Si le rock britannique est un des mouvements musicaux les plus emblématiques de la seconde moitié du 20ème siècle, c'est qu'il a toujours joué et chanté les problématiques politiques et sociales contemporaines. Avec une énergie confinant parfois à la violence, et une attitude rebelle qui définira entre autres le lifestyle "punk", il est une musique à part entière mais aussi un outil de contestation et de revendication.

La réalisatrice Rubika Shah raconte ainsi dans White Riot cette époque anglaise au travers du mouvement RAR, en soulignant l'incroyable cohésion de groupes qui ne font pas forcément la même musique et n'ont pas les mêmes origines. Steel Pulse, The Clash, The Buzzcocks et Sham 69 notamment, ont ainsi créé ensemble une formidable expérience pour toute une génération. Pour la raconter, Rubika Shah utilise des enregistrements vidéo de l'époque, ainsi que, notamment, des témoignages récents des fondateurs du mouvement "Rock Against Racism" Red Saunders et Roger Huddle.

Le message de RAR reste pertinent de nos jours où le racisme et la xénophobie sont toujours des fléaux majeurs. Et c'est ce qui transparaît avec énergie et humanité dans le documentaire White Riot, qui rend hommage à ce mouvement et ses valeurs. Le DVD du documentaire est accompagné de deux modules de l'historien du rock Mishka Assayas, ainsi que d'un livret de 70 pages rassemblant des documents issus des archives de Red Saunders et du photographe du mouvement Syd Shelton.

