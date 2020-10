Le film Crash est en Coffret Collector Edition Limitée Blu-ray 4K Ultra HD à la Fnac

En 1996, David Cronenberg surprend le Festival de Cannes et le cinéma mondial avec "Crash". Pour revenir sur ce film majeur de la filmographie du cinéaste canadien, la Fnac le propose dans un beau Coffret Ultra Collector Édition Limitée Blu-ray 4K Ultra HD.

En 1996, le canadien David Cronenberg confirme son statut d'auteur et cinéaste de premier plan en présentant Crash. Film fascinant où l'amour se mêle à la mort, et où les corps rentrent en collision comme les carrosseries de voitures qui s'entrechoquent. Comme d'autres titres majeurs du cinéaste, Crash synthétise beaucoup des thèmes et des obsessions de Cronenberg, avec une maîtrise ici particulièrement aboutie. La preuve : malgré un accueil critique mitigé voire choqué par les scènes très graphiques d'accidents et de sexe, le film repart du Festival de Cannes avec le Prix spécial du jury. Ses acteurs James Spader et Rosanna Arquette, Holly Hunter, Deborah Kara Unger et Elias Koteas en ont tous profité pour inscrire une ligne brillante à leur CV respectif.

Aujourd'hui considéré comme un classique du grand cinéma d'auteur des années 90, la Fnac le célèbre en proposant un formidable coffret Ultra Collector, en édition limitée et proposant la meilleure qualité d'image possible. Disponible en ligne et en magasin, il est au prix de 49,99€.

Aimons-nous et crashons-nous en Blu-ray 4K

Le coffret présenté est un objet amoureusement conçu, en édition limitée et proposant plusieurs formats. Le film est ainsi disponible en Blu-ray, en Blu-ray 4K et aussi en DVD. Ces trois disques sont accompagnés de bonus : un making of, des entretiens, des courts-métrages inédits et des bonnes annonces. Enfin, un livret de 200 pages vient nourrir l'expérience et offrir plein d'enseignements sur ce film majeur.

Comme on déplie des corps blessés et des carrosseries froissées, Crash est un des meilleurs points d'entrée dans la filmographie du maître du cinéma David Cronenberg à qui l'on doit, avant ce film et depuis, des films majeurs, comme notamment le diptyque "gangster" avec Viggo Mortensen constitué de Une Histoire de la violence et de Les Promesses de l'ombre.

Ainsi, que ce soit pour atterrir dans la collection d'un cinéphile fan de Cronenberg, ou au contraire pour une découverte de son univers si particulier où la chair est partout, à la fois tendre et violente, ce coffret de Crash est une très belle acquisition, et un cadeau de bon goût !

J'EN PROFITE