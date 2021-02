Le film d'animation Josep disponible en Édition Spéciale DVD et Blu-ray à la Fnac

Réalisé par le dessinateur Aurel, "Josep" a ravi les spectateurs qui ont déjà pu le voir. Sorti à l'automne 2020, ce biopic animé sur l'artiste espagnol Josep Bartolí est à retrouver à la Fnac dans une Édition Spéciale DVD et Blu-ray.

Josep : une des grandes réalisations animées de 2020

Le long-métrage d'animation a aujourd'hui toute sa place dans le grand art cinématographique, et aucun genre ne fait lui peur. Cinéma par excellence de la rêverie et de la créativité sans limite, l'animation sait aussi se faire témoin d'une vie, d'un parcours, la parole d'un récit ancré dans le réel. C'est le cas de Josep, film d'animation sorti en 2020 et déjà multi-récompensé dans plusieurs festivals, qui raconte la vie de Josep Bartolí, sa fuite de la dictature franquiste en 1939 et sa relation au Mexique avec Frida Kahlo, son installation aux États-Unis... Actuellement disponible en précommande en ligne et en magasin au prix de 19,99€, avec une livraison à partir du 17 février, le combo DVD - Blu-ray de Josep est la bonne affaire de la semaine !

Un destin unique pour une histoire universelle

Qui était Josep Bartolí ? C'est une question à laquelle Josep apporte des éléments de réponse. De son départ d'Espagne à sa détention dans des camps français, jusqu'à sa rencontre avec un gendarme, puis celle avec la grande artiste mexicaine Frida Kahlo dont il sera l'amant, le film montre, entre ligne claire et esquisses, l'histoire d'un homme et un peu de celle du XXème siècle.

Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la dictature franquiste, le gouvernement français les parque dans des camps. Deux hommes séparés par les barbelés vont se lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre est dessinateur. De Barcelone à New York, l'histoire vraie de Josep Bartolí, combattant antifranquiste et artiste d'exception.

Le film Josep, qui est aussi l'hommage d'un dessinateur - le français Aurel - à un illustre prédécesseur, est accompagné dans l'Édition Spéciale Fnac Combo Blu-ray DVD de plusieurs bonus : un documentaire exclusif de 52mn intitulé "Bartoli, le dessin pour mémoire", un entretien avec le réalisateur, un court programme de 2mn "Hommage d'un dessinateur à un dessinateur" et enfin "Octobre Noir", un court-métrage réalisé par Aurel. Tous ces bonus sont aussi présents dans la version DVD "simple" de l'Édition Spéciale Fnac de Josep, au prix de 14,99€.

Émouvant, dessiné avec génie et interprété vocalement par un casting brillant - notamment Sergi Lopez, Bruno Solo et David Marsais - Josep est à voir de toute urgence, et à revoir sans modération !

J'EN PROFITE