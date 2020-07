Le film De Gaulle en précommande à la Fnac en Edition Collector Blu-ray - CinéSéries

Sorti début mars 2020, le film "De Gaulle" avec Lambert Wilson a repris sa marche conquérante à la réouverture des cinémas, et est déjà disponible en précommande à la Fnac, dans une Édition Collector Blu-ray. Un film très réussi sur un épisode décisif dans la vie de Charles de Gaulle et pour l'histoire de France.

La grande figure qu'est Charles de Gaulle n'est pas aisée à traiter à l'écran, tant son poids dans l'histoire et la culture française est important. Il fallait bien un réalisateur rompu à la matière militaire - Gabriel Le Bomin, qui a réalisé plusieurs documentaires au sein du service cinématographique des armées - ainsi qu'un acteur capable d'incarner le général et homme d'État sans se l'approprier, un acteur à la fois populaire et respecté, et qui ne refuse pas les incarnations complexes : Lambert Wilson.

Ensemble, ils racontent la courte période de mai à juin 1940, entre la défaite et la soumission à l'Allemagne nazie et le départ de Charles de Gaulle pour Londres. Une histoire qui développe une approche plus intime de ce dernier et de sa relation à sa femme et ses enfants, qui arrive donc dans une belle Édition Collector Fnac Blu-ray, au prix de 29,99€. Disponible en précommande, il sera livré à partir du 26 août.

Une odyssée historique et familiale en Blu-ray

Le soin apporté au film est remarquable, et ce dans toutes ses dimensions. Côté casting, les rôles principaux Lambert Wilson et Isabelle Carré - dans le rôle d'Yvonne de Gaulle - réussissent leur incarnation avec brio, et du côté de la reconstitution historique, les détails apportés à tous les décors et accessoires participent à une immersion totale. Ainsi, bien plus qu'un format DVD, le format Blu-ray s'impose pour cette Édition Collector Fnac afin de profiter au maximum de ce récit du militaire qui refuse l'armistice et l'humiliation, et aussi du récit de l'homme qui quitte sa famille sans être sûr de la revoir un jour...

Pour la magnifique partition de Lambert Wilson, pour la découverte du jardin secret de Charles de Gaulle que constituent sa femme et ses enfants, notamment sa fille Anne atteinte de trisomie, pour ce moment unique où la grande histoire croise l'intime, De Gaulle est à mettre dans toutes les bluraythèques !

J'EN PROFITE