Le Mans 66 : le Steelbook Édition Limitée Blu-ray disponible en commande à la Fnac

Beau succès critique et commercial de la fin d'année 2019, "Le Mans 66", réalisé par James Mangold, est maintenant disponible en commande à la Fnac, notamment dans une jolie version Steelbook Édition Limitée Blu-ray.

Le Mans 66, qui rassemble Christian Bale et Matt Damon dans une histoire de conquête de titres de courses automobiles, et aussi de liberté, a fait sensation lors de sa sortie en novembre 2019. Avec une forte identité néo-classique, celle de son réalisateur James Mangold (Walk The Line, Logan), Le Mans 66 est une belle aventure sportive qui reprend les éléments classiques des histoires traditionnelles du cinéma américain : de la détermination, de l'amitié, des espaces à conquérir et des frontières à repousser, le tout dans une dramaturgie héroïque. Succès critique et commercial, le film est maintenant disponible en commande, notamment dans une version Steelbook Édition Limitée Blu-ray, au prix de 29,99€.

Le duo Christian Bale - Matt Damon fait des étincelles

L'association de deux acteurs à l'immense popularité ne garantit pas le succès, encore faut-il qu'ensemble ils parviennent à magnifier l'histoire qui les rassemble, d'autant plus quand c'est une histoire vraie. Une mission parfaitement remplie par Christian Bale et Matt Damon, le premier en pilote obsédé par la vitesse et la liberté, le célèbre Ken Miles, et Matt Damon en ancien pilote et ingénieur automobile fonceur, l'encore plus célèbre Carroll Shelby. Ensemble, ils vont construire et piloter la voiture Ford qui remportera la victoire contre Ferrari aux 24h du Mans 1966.

Les courses, ainsi que les détails de reconstitution, sont très réussies, et le montage du film a été récompensé par l'Oscar 2020. Un spectacle visuel qu'on peut apprécier dans les meilleures conditions, dans plusieurs versions : le Blu-ray et le DVD respectivement à 24,99€ et 19,99€, en plus donc du Steelbook Édition Limitée Blu-ray qui vient avec une magnifique jaquette dessinée, plutôt que le visuel traditionnel.

Accompagné d'un casting de seconds rôles brillants, Christian Bale et Matt Damon portent ce film énergique, enthousiasmant et souvent émouvant, qui réédite un des mythes de la culture américaine, la victoire de Ford contre Ferrari au Mans 66, en même temps qu'il montre la lutte interne entre l'entreprise Ford et les hommes Miles et Shelby pour parvenir à cette victoire. Le Mans 66 est un film sur l'amitié, sur la valeur des individus contre l'image d'une entreprise, enfin c'est un spectacle très impressionnant. Une opportunité à ne pas manquer !

