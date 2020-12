Le Seigneur des anneaux et Le Hobbit en Blu-ray 4K disponibles à la Fnac

Deux trilogies très célèbres et de très grand cinéma arrivent en coffrets Blu-ray 4K ultra HD à la Fnac : "Le Seigneur des anneaux" et "Le Hobbit" de Peter Jackson. Prêts à repartir à l'aventure avec Aragorn, Legolas, Frodon et Bilbon Sacquet ?

Les deux trilogies de Peter Jackson en Blu-ray 4K à la Fnac

En 2000, Peter Jackson est un réalisateur néo-zélandais de 39 ans, prometteur metteur en scène remarqué par la critique pour ses six premier films, à forte tendance fantastique. On lui propose alors plusieurs projets d'adaptation, dont celle de la monumentale saga littéraire de J. R. R. Tolkien, Le Seigneur des anneaux. La suite appartient à la légende. Une grosse année de tournage (octobre 1999-décembre 2000) pour trois films magistraux couverts de récompenses et établissant des records, des interprétations inoubliables des actrices et acteurs dans les rôles des personnages iconiques de la saga. Pour les fans de l'oeuvre littéraire et des films de Peter Jackson, la Fnac propose cette fameuse trilogie en coffret Blu-ray 4K pour apprécier au maximum la qualité du spectacle.

En plus de 3 Blu-ray pour chaque film, La Communauté de l'anneau, Les Deux Tours et Le Retour du Roi, le coffret Le Seigneur des anneaux propose la version cinéma et la version longue de chacun.

Cette trilogie, sur l'élan de son succès, fut suivie d'une autre. En 2012, après King Kong et Lovely Bones, Peter Jackson retourne à l'oeuvre pour adapter la trilogie Le Hobbit, premier roman de l'écrivain et qui précède celle du Seigneur des anneaux. C'est un nouveau succès, avec l'effet de surprise en moins, qui raconte l'histoire de Bilbon Sacquet, mais surtout propose une image inédite, puisque tournée en 48 images par seconde (au lieu des 24 habituelles) avec une caméra 5K. La Fnac propose cette trilogie dans un coffret Steelbook Blu-ray4K ultra HD au prix de 109,99€,avec 2 Blu-ray pour chacun des trois films. Disponible en précommande, ce coffret sera disponible à la livraison à partir du 16 décembre.

À l'approche de Noël et de sa tradition des cadeaux, il y a des heureux à faire en offrant ces coffrets, aussi bien aux amateurs éclairés de cet univers fantastique unique qu'à ceux qui souhaiteraient le découvrir !

