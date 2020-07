Le Steelbook Édition Spéciale Blu-ray 4K ultra HD du film Invisible Man en précommande à la Fnac - CinéSéries

Raconter en images l'histoire de l'Homme Invisible est un vrai challenge, puisque le personnage en question est... invisible. À charge donc de la production et des comédiens de sortir le grand jeu pour revisiter le mythe, ce que BlumHouse Productions et Elisabeth Moss ont fait avec brio dans "Invisible Man".

Les héros et anti-héros d'Universal Pictures sont à la peine, loin de ceux de Warner avec son écurie DC, et aussi loin des personnages de Disney avec sa licence Marvel. Heureusement, les studios Universal ont eu la bonne idée de s'en remettre à Jason Blum et sa société Blumhouse productions, spécialisée dans les petits budgets de film d'horreur et d'épouvante à très forte rentabilité, pour ramener à l'écran l'histoire de l'Homme Invisible avec Invisible Man, réalisé par Leigh Whannell et porté par la charismatique Elisabeth Moss, star entre autres de Mad Men et The Handmaid's Tale.

Pour 7 millions de dollars de budget, le film en rapporte presque 130 millions au box-office mondial, sur une exploitation courte car arrêtée brutalement pour cause de pandémie. Et si le film a remporté ce succès, c'est qu'il est d'une qualité indéniable. Ce qu'on pourra bientôt vérifier avec un joli Steelbook Édition Spéciale Blu-ray 4K ultra HD d'Invisible Man, disponible en précommande à la Fnac pour la somme de 24,99€, avec une livraison prévue au 19 août.

Invisible Man, un mythe historique qui croise l'actualité

Cecilia Kass (Elisabeth Moss) est en couple avec un brillant et riche scientifique. Ne supportant plus son comportement violent et tyrannique, elle prend la fuite une nuit. Mais quand l'homme se suicide en laissant à Cecilia une part importante de son immense fortune, celle-ci commence à se demander s'il est réellement mort. Tandis qu'une série de coïncidences inquiétantes menace la vie des êtres qu'elle aime, Cecilia cherche désespérément à prouver qu'elle est traquée par un homme que nul ne peut voir...

Au-delà de la performance de mettre en images un roman de H.G. Wells publié en 1897, Invisible Man est aussi une vue contemporaine sur les violences, psychologiques et physiques faites aux femmes. Le public et la presse ne s'y sont pas trompés, accourant dans les salles pour les uns et distribuant des critiques élogieuses pour les autres. Bien écrit, parfaitement interprété et effrayant, Invisible Man a réussi à faire revenir un monstre culte au premier plan, ouvrant la voie au retour d'autres comme le monstre de Frankenstein, Dracula, ou encore le Loup-Garou. Le Steelbook d'Invisible Man propose le film en deux formats, Blu-ray et Blu-ray 4K, afin d'apprécier au mieux cet excellent thriller mélangeant science-fiction et horreur. À ne pas rater !

