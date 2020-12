Le volume 5 du Coffret Gaumont 120 ans en Édition limitée DVD à la Fnac

La Fnac propose de retrouver plus de trente films des années 1965-1974 dans le volume 5 du Coffret Gaumont 120 ans. L'occasion de (re)découvrir aussi bien des drames que des comédies, sortis sous la bannière de Gaumont, la première société cinématographique au monde !

Depuis le mois de mai 2020, la Fnac et Gaumont proposent une collection unique en édition limitée : 120 ans de cinéma Gaumont, répartis en dix coffrets couvrant chacun une période définie en DVD. Le premier coffret couvrait le cinéma muet du début du 20ème siècle, et le suivant offrait ainsi un retour dans les années 1930 - 1944. Nous nous penchons aujourd'hui sur le volume 5 qui couvre les années 1965 - 1974 et propose ainsi 32 films de cette période, au prix de 157,44€. De la comédie au drame en passant par le film policier, et dans d'autres genres encore, on retrouve les grands réalisateurs français ainsi que les acteurs et actrices de l'époque. Et quelle époque...

Des années grandioses pour le cinéma français

En effet, les années 60 et 70 sont celles de la Nouvelle Vague, et aussi celles de comédies qui ont encore aujourd'hui énormément de succès. Décennie d'une grande richesse artistique, on retrouve donc dans ce coffret Gaumont des géants du 7ème art : Jean Luc Godard deux fois, avec Week-end et Tout va bien, mais aussi Maurice Pialat avec Nous ne vieillirons pas ensemble dans lequel il dirige Marlène Jobert, Jean Yanne et Macha Méril. On retrouve aussi des monuments comiques comme La Folie des grandeurs de Gérard Oury avec Louis de Funès et Yves Montand, très librement inspiré du drame romantique Ruy Blas de Victor Hugo, et Mais où est donc passée la 7ème Compagnie ? de Robert Lamoureux, succès de l'année 1973.

Gaumont, "depuis que le cinéma existe"...

D'une manière générale, ce volume 5 de la collection Gaumont 120 ans propose un bon nombre de comédies, dont certaines de l'inénarrable Pierre Richard avec Le Grand Blond avec une chaussure noire d'Yves Robert et Le Distrait, de Pierre Richard lui-même. Pour les amoureux des dialogues ciselés, ils y trouveront leur compte avec Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais… elle cause ! de Michel Audiard, ou encore Ne nous fâchons pas avec Lino Ventura et Mireille Darc. C'est ainsi tout un pan de la mythologie du cinéma français qui est à redécouvrir à la Fnac, en ligne et en magasin, avec les meilleurs comédiens de leur génération et les réalisateurs les plus prisés de ces années. Et en bonus, ce volume offre aussi un CD audio des plus grandes musiques de films de Gaumont, ainsi que des entretiens et des documentaires. Une occasion à ne pas manquer !

