Les Enfants du Temps : le coffret Collector Blu-ray et DVD limité et numéroté disponible à la Fnac

Après "Your Name", Makoto Shinkai est revenu au cinéma fin 2019 avec un très beau film, "Les Enfants du Temps", une poursuite de ses thématiques et une forme de suite à son film de 2016. "Les Enfants du Temps" est maintenant disponible à la Fnac dans un très beau coffret collector DVD et Blu-ray, limité et numéroté.

Pour le cinéaste Makoto Shinkai, né au Japon en 1973, l'aventure du long-métrage d'animation commence en 2004 avec La Tour des nuages, son premier grand format après des courts-métrages très remarqués. Il se révèle au monde entier de manière éclatante en 2016 avec Your Name, adapté de son propre roman publié la même année. A-t-il confirmé avec son dernier long-métrage Les Enfants du temps, sorti en France en janvier 2020 ? Tout à fait, puisque le film est un beau succès commercial au Japon et au-delà, célébré par la critique pour sa représentation de Tokyo et couvert de nombreux prix. Pour offrir à ce film d'animation la vie en vidéo qu'il mérite, la Fnac propose ainsi un magnifique Coffret Collector, un combo Blu-ray et DVD en édition limitée et numérotée, au prix de 64,99€, et disponible en ligne et en magasin à partir du 7 octobre 2020.

Les Enfants du Temps : émotions du monde rural et urbain

Pour ceux qui ne connaîtraient pas son récit, voici le synopsis du film :

Jeune lycéen, Hodaka fuit son île pour rejoindre Tokyo. Sans argent ni emploi, il tente de survivre dans la jungle urbaine et trouve un poste dans une revue dédiée au paranormal. Un phénomène météorologique extrême touche alors le Japon, exposé à de constantes pluies. Hodaka est dépêché pour enquêter sur l'existence de prêtresses du temps. Peu convaincu par cette légende, il change soudainement d'avis lorsqu'il croise la jeune Hina. Cette fille enjouée et déterminée possède un pouvoir étrange et merveilleux : le pouvoir d'arrêter la pluie et de dégager le ciel...

Avec une qualité d'animation exceptionnelle, il est évident que le format Blu-ray offre une expérience optimale, notamment pour apprécier la fidélité et l'ambiance de la reconstitution de plusieurs lieux et quartiers de la ville de Tokyo. Ce coffret inclut par ailleurs toute une série de bonus et d'objets relatifs à Les Enfants du Temps : un CD de la bande originale du film, 3h de bonus vidéo au format Blu-ray, un set de 4 cartes, un certificat numéroté, un livret de 104 pages d'interviews ainsi que l'affiche japonaise du film. Pour les amoureux de la grande animation japonaise, les cinéphiles collectionneurs et tout simplement les fans de (très) belles histoires, l'occasion est à ne pas rater !

