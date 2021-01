Les Nouveaux Mutants disponible en Steelbook Édition Spéciale Blu-ray 4K Ultra HD à la Fnac

Film dérivé de la franchise X-Men et production attendue depuis très longtemps, "Les Nouveaux Mutants" est sorti en France fin août 2020. Réalisé par Josh Boone et interprété par les jeunes talents d'Hollywood, "Les Nouveaux Mutants" est maintenant disponible à la Fnac notamment dans une version Steelbook Édition Spéciale Fnac Blu-ray 4K Ultra HD.

Les Nouveaux Mutants : place aux jeunes

La franchise X-Men, dont la destinée est maintenant entre les mains de Disney après le rachat de la Fox, dispose d'une belle communauté de fans. Ceux-là, tout autour du monde, ont attendu longtemps, très longtemps, avant de pouvoir poser les yeux sur ce projet différent, inédit, intitulé Les Nouveaux Mutants et qui devait re-dynamiser une licence qui commençait à s'essouffler. Avec une tendance horrifique assumée et un casting de jeunes talents, Les Nouveaux Mutants est un dérivé réussi de la saga, qu'on peut maintenant retrouver à la Fnac dans un beau coffret Steelbook Édition Spéciale et au format Blu-ray 4K Ultra HD, au prix de 34,99€.

Bienvenue dans un centre psychiatrique très particulier

Oublions un instant les figures célèbres des X-Men pour découvrir ainsi une toute nouvelle génération de mutants. Le réalisateur Josh Boone parvient avec ses comédiens Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Charlie Heaton et Henry Zaga, à constituer une nouvelle équipe super-héroïque. Une équipe qui se forme dans un cadre intimiste et bien plus sombre et violent que dans les autres films siglés X-Men.

Rahne Sinclair (Maisie Williams), Illyana Rasputin (Anya Taylor-Joy), Sam Guthrie (Charlie Heaton) et Roberto da Costa (Henry Zaga) sont quatre jeunes mutants retenus dans un hôpital isolé pour suivi psychiatrique. Le Dr Cecilia Reyes, qui estime ces adolescents dangereux pour eux-mêmes comme pour la société, les surveille attentivement et s'efforce de leur apprendre à maîtriser leurs pouvoirs. Lorsqu’une nouvelle venue, Danielle Moonstar, rejoint à son tour l'établissement, d’étranges événements font leur apparition. Les jeunes mutants sont frappés d'hallucinations et de flashbacks, et leurs nouvelles capacités - ainsi que leur amitié – sont violemment mises à l'épreuve dans une lutte effrénée pour leur survie...

Si on a l'équipement, on appréciera pleinement ce surprenant Les Nouveaux Mutants au format Blu-ray 4K Ultra HD (20,99€), mais il est aussi possible de l'obtenir, en ligne et au magasin, au format Blu-ray simple (24,99€) et DVD (19,99€). L'occasion rêvée de se (re)plonger à la rencontre de ces nouveaux mutants, pour les grands fans des X-Men comme pour les curieux qui l'auraient manqué lors de sa sortie !

