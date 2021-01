Les super-héros Marvel disponibles en Steelbook Mondo Blu-ray 4K Ultra HD à la Fnac

Avis aux fans et aux collectionneurs de l'univers Marvel ! Très attendue, la collection de films Marvel Steelbook Mondo est disponible à la Fnac, avec quelques-uns des films les plus importants du MCU au format Blu-ray 4K Ultra HD et magnifiquement illustrés.

Mondo et Marvel, une association idéale

Pour le bonheur des collectionneurs et des amoureux du support physique, les DVD et les Blu-ray se présentent parfois sous des formes élaborées, en édition spéciale ou en coffrets limités par exemple. À ce jeu, le Steelbook, ce fameux boîtier métallique, a toujours une cote très élevée. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter, avec en disponibilité à la Fnac une série de boîtiers de 6 films Marvel spécialement illustrés par Mondo, le spécialiste des détournements graphiques d'affiches de films. On retrouve donc Black Panther, Doctor Strange, Captain America et Thor, Les Gardiens de la Galaxie et enfin les Avengers, tous au format Blu-ray 4K Ultra HD et au prix de 29,99€.

Mondo est une célèbre entreprise de sérigraphie, créée en 2004 et dont les différentes productions pour les oeuvres audiovisuelles sont devenues cultes. De l'affiche de film à la pochette de l'album d'une bande originale, du t-shirt à l'objet en vinyl, Mondo réinterprète des univers célèbres, Marvel en tête, avec brio.

Plutôt Thor, Doctor Strange ou Captain America ?

Si tous les super-héros des studios Marvel ne disposent pas chacun de leur Steelbook Mondo, on retrouve des leaders : Black Panther - le film avec Chadwick Boseman sorti en 2018 a été un très grand succès -, Captain America, le leader historique des Avengers dans son premier film solo, ou encore Thor dans sa première aventure. Doctor Strange complète ce quatuor de films solo, et on compte encore Les Gardiens de la Galaxie et Les Avengers.

À la fois simples et captivantes, les illustrations choisies pour ces films Marvel sont chacune d'un style différent. On remarque par exemple l'aspect très "comics" de Doctor Strange, quand Les Gardiens de la Galaxie se sont choisis un style plus pop tendance psychédélique, et que Captain America s'offre lui une illustration plus sobre et symbolique. Et avec leur format Blu-ray 4K Ultra HD, le spectacle est aussi à l'écran, pour apprécier ces films à très grand spectacle avec la meilleure qualité d'image possible.

On ne saurait que trop recommander de s'offrir à soi-même ou à ses proches ces très jolis Steelbooks, qui avec leur illustration Mondo seront du plus bel effet dans les collections Marvel.