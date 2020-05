L'intégrale Harry Potter en Édition spéciale Fnac Blu-ray à -20%

Pour garnir sa DVDthèque de classiques ou découvrir des films et séries TV, rien de mieux que de profiter de l'offre de la Fnac à -20% sur des milliers de films et séries TV en DVD et Blu-ray. L'occasion entre autres de se pencher sur le coffret de l'intégrale Harry Potter en Blu-ray, accompagnée des affiches cinéma des films !

Petit sorcier est devenu grand, et avec lui ce sont des générations entières qui ont eu le privilège de lire et de regarder ses aventures dans l'immense saga Harry Potter. L'auteure J.K. Rowling est aujourd'hui une des plus grandes fortunes britanniques, et les 8 films sortis en 2001 et 2011 forment une oeuvre cinématographique monumentale. Dans le cadre des "French Days", la Fnac propose un vaste catalogue de films et séries TV à -20%, dans lequel on s'arrête avec gourmandise sur le coffret de l'intégrale Harry Potter en Blu-ray Édition spéciale Fnac. Disponible en ligne - livraison gratuite - et en magasin, il est au prix de 47,99€ au lieu de 59,99€.

Une qualité d'image optimale pour les aventures de Ron, Harry et Hermione

D'Harry Potter à l'école des Sorciers (2001) jusqu'à Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 2 (2011), en passant par Harry Potter et la Coupe de feu (2005), c'est donc toute une décennie d'aventures pour nos jeunes sorciers que l'on peut (re)découvrir, avec en plus des disques Blu-ray les huit affiches cinéma des films. Avec la qualité d'image garantie par le format Blu-ray, il y a de quoi s'en mettre plein les yeux, sous la conduite de plusieurs réalisateurs de talent comme Chris Columbus ou encore Alfonso Cuaron, pour ne citer qu'eux.

Une offre qui ravira les plus petits et les plus grands, et qui permet aussi d'obtenir gratuitement pour l'acquisition en ligne d'un film ou d'une série TV le DVD de Django Unchained (jusqu'au 3 juin 2020). Rappelons enfin que ce sont des milliers de titres Fnac à prix très attractifs qui sont concernés par cette offre "French Days", dont certains aux airs de coups de coeur : le coffret DVD de l'intégrale de la série Magnum, l'intégrale aussi de la série culte Malcolm, le coffret Mission : Impossible avec les six film en Blu-ray, etc...

