Maléfique : Le Pouvoir du Mal est disponible en Steelbook Edition Spéciale Fnac Blu-ray 4K Ultra HD

Cinq ans après « Maléfique », le film « Maléfique : Le Pouvoir du Mal » donne une suite aux aventures de Maléfique et de la princesse Aurore. Il est maintenant disponible dans différentes versions à la Fnac, dont une version collector Steelbook Édition Spéciale.

En 2014 sortait le film Maléfique, un film Disney dont le grand succès a été suivi d’un deuxième film, Maléfique : Le Pouvoir du Mal, sorti en octobre 2019. Toujours avec Angelina Jolie dans le rôle-titre, et Elle Fanning dans le rôle de la princesse Aurore, le film réussit une belle tournée des salles françaises avec plus de 2,6 millions d’entrées. Dans cette suite, une union se prépare entre Aurore et le prince Philippe. Une union dont ne veut pas Maléfique, pour qui « les histoires d’amour finissent toujours mal ». La relation entre Maléfique et Aurore va s’envenimer, bien aidée par les manigances de la mère de Philippe, la reine Ingrith.

Maléfique : Le Pouvoir du Mal est maintenant disponible à la Fnac, et tout particulièrement dans une version Steelbook Édition Spéciale Fnac Blu-ray 4K Ultra HD.

Maléfique : Le Pouvoir du Mal est un spectacle visuel impressionnant

Cette aventure fantastique, bénéficiant d’une animation très convaincante, propose un spectacle renversant pour les petits comme pour les grands. Par rapport au premier film, Maléfique : Le Pouvoir du Mal, le casting revient mais avec une nouvelle arrivante de taille en la personne de Michelle Pfeiffer, qui incarne la reine Ingrith.

La version Steelbook Édition Spéciale Fnac Blu-ray 4K Ultra HD est au prix de 34,99€, mais on peut aussi se faire l’heureux acquéreur de la version Blu-ray standard pour 24,99€, ou alors la version Blu-ray 4K Ultra HD pour 29,99€. Enfin, pour profiter pleinement de l’immersion proposée dans ce monde fantastique, la version du film en Blu-ray 3D est elle aussi à 29,99€.

Pour les fans de cet univers, et plus largement de Disney et des contes de Charles Perrault, dont les films Maléfique s’inspirent, il y a là matière à se faire peur et à s’émouvoir, et à profiter d’un bel objet de collection si l’on s’oriente vers le Steelbook Édition Spéciale Fnac.

