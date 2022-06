Offre limitée Ivacy VPN à -90% : profitez du meilleur du streaming par VPN à seulement 0,9€/mois

Vous partez en voyage et voulez conserver vos accès à vos plateformes de streaming préférées ? Vous cherchez un outil de navigation optimisé et sécurisé ? L'offre limitée de service VPN d'Ivacy est faite pour vous, pour la très modique somme de 0,9€/mois pendant 5 ans !

Le streaming sans limites à prix (très) réduit

C'est une offre VPN de la société Ivacy sur laquelle vous feriez bien de porter toute votre attention. Petit rafraîchissement de mémoire, c'est quoi un VPN ? En anglais, c'est un Virtual Private Network, soit en VF un Réseau Virtuel Privé, qui permet d'établir des liens directs entre ordinateurs et serveurs distants, des liens sécurisés et optimisés.

Avec la multiplication des appareils connectés, des offres de contenus numériques, ainsi l'augmentation des risques liés à la navigation, que celle-ci soit pour le streaming ou le gaming, la demande pour un usage d'internet efficace et sécurisé est croissante.

Le service VPN d'Ivacy, lancé en 2007, est un des leaders du marché et offre de multiples avantages. Pour 0,90€ par mois pendant 5 ans, soit 54€ pour la durée totale de l'abonnement, vous bénéficierez ainsi du must concernant la technologie VPN. Une offre exceptionnellement réduite de 90%, dont voici ci-dessous quelques-uns des avantages.

Profiter d'un réseau étendu et très performant grâce à Ivacy VPN

Le réseau d'Ivacy est constitué de plus de 5700 serveurs répartis dans plus de 100 villes tout autour du monde. Ces serveurs proposent notamment un service de téléchargement très rapide et sécurisé, ainsi qu'une optimisation pour les échanges peer-to-peer (P2P).

Autre avantage de poids, Ivacy a été un des premiers services VPN à mettre en oeuvre la tunnellisation fractionnée (split tunneling). Cette pratique consiste à diviser le trafic en une partie sur VPN chiffré, et une autre partie sur le réseau ouvert. Concrètement, il est ainsi possible de choisir facilement entre les applications qui se connecteront de manière sécurisée via un VPN, et celles qui se connecteront hors VPN.

Pour un seul abonnement, il y a la possibilité de connecter jusqu'à 10 appareils différents ! Que ce soit SmartTV, PC et mac, smartphone, la solution VPN d'Ivacy ne laisse en effet aucun appareil sur le côté.

Face à ses concurrents, Ivacy VPN met la barre très haut puisque le service est reconnu pour sa rapidité, et squatte régulièrement la première place des études de marché sur ce point précis. Le service a par ailleurs obtenu des notes très élevées chez TrustPilot (4,8/5), VPN Ranks (4,5/5) et ProPrivacy (10/10).

Garder son accès à ses plateformes, en toute sécurité

Qui n'a pas, lors de déplacements professionnels ou privés, déjà perdu son accès à la série ou au film du moment ? C'est un des principaux avantages de l'offre, celui de pouvoir, sur un territoire étranger, garder par exemple son accès aux catalogues français de Netflix, Disney+ et Amazon Prime Video. Avantage à ne pas négliger, le VPN d'Ivacy est un des seuls à proposer un accès à Netflix sans buffering (mise en mémoire tampon).

Mieux encore, si vous engagez une navigation sur un réseau wifi public, l'offre VPN d'Ivacy propose un niveau de sécurité élevée. Avec notamment un chiffrement 256 bits, une protection contre les malwares (chaque fichier téléchargé est vérifié par Ivacy avant d'être renvoyé à l'abonné), une protection contre les attaques DDoS si vous jouez en ligne, et un accès en toute sécurité à des serveurs P2P.

Enfin, les applications VPN d'Ivacy sont disponibles sur tous les supports : iOS, Androïd, les navigateurs de bureaux, Windows et MacOS, Android TV, etc. Le top du top donc pour une expérience optimisée, sécurisée et ergonomique !