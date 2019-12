Parasite : l’Édition Collector Steelbook Blu-ray 4K UHD en précommande à la Fnac

Vous avez aimé ? Partagez :

Le film de Bong Joon-ho, Parasite, couronné au Festival de Cannes, est maintenant disponible en DVD et Blu-ray. Il peut aussi être précommandé dans une Édition Collector Steelbook Blu-ray 4K Ultra HD, pour une réception prévue à partir du 28 février 2020.

Le film Parasite est la grande surprise de l’année, et ce n’est pas rien quand on sait que l’année 2019 est un grand cru du cinéma avec des films comme Once Upon a Time… in Hollywood, The Irishman, ou encore Joker. Palme d’or au Festival de Cannes 2019 – une première pour un film coréen, le film de Bong Joon-ho connaît un succès critique et populaire mondial, avec des recettes au box-office global s’élevant à 124,5 millions de dollars pour un budget de production estimé à 12 millions. Il est maintenant disponible et en précommande dans différentes versions à la Fnac.

Le chef-d’oeuvre Parasite dans une Édition Collector Steelbook

Parasite est un film unique, mélangeant les genres de l’horreur, du thriller, du drame familial, et étant aussi un film politique, pour sa métaphore grandiose de la lutte des classes. Parasite raconte l’histoire d’une famille défavorisée, dont le fils parvient à se trouver une place de tuteur dans une richissime famille. À partir de cet instant, les deux familles se retrouvent dans un terrible engrenage…

Déjà disponible en DVD et Blu-ray, édités par le distributeur The Jokers et respectivement au prix de 19,99€ et 24,99€, Parasite est par ailleurs disponible en pré-commande à la Fnac, dans une superbe Édition Collector Steelbook Blu-ray 4K Ultra HD. Un objet de collection à la qualité d’image ultime, qu’on peut acquérir pour la somme de 34,99€. Cette Édition Collector actuellement disponible en précommande sera livrée, ou pourra être retirée en magasin Fnac, à partir du 28 février 2020.

Réalisé par le génial Bong Joon-ho, interprété notamment par le tout aussi génial Song Kang-ho, Parasite est une magistrale leçon de cinéma, une expérience unique où l’on passe du rire aux larmes, de la joie à l’effroi, et du mystère à la surprise. Et il se murmure qu’il aurait toutes ses chances pour remporter les plus prestigieuses récompenses à la prochaine cérémonie des Oscars. Il n’y a donc pas à hésiter ! Pour se faire plaisir ou offrir à un proche, le Steelbook Blu-ray de Parasite est l’achat parfait du moment.

