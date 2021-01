Petit Pays : le film adapté du roman de Gaël Faye en DVD et Blu-ray à la Fnac

En collaboration avec l'écrivain et rappeur Gaël Faye, le réalisateur Éric Barbier adapte son roman "Petit Pays" en film, avec Jean-Paul Rouve et le jeune Djibril Vancoppenolle. Entre fiction et inspiration autobiographique, ce drame familial sur fond de conflit entre les Tutsi et les Hutu au Rwanda et au Burundi est disponible en DVD et Blu-ray à la Fnac.

Petit Pays, on t'aime beaucoup

Lorsqu'on entend "Petit Pays", on entend d'abord Cesaria Evora qui chante la "saudade", terme portugais pour décrire un sentiment de mélancolie et de rêverie. C'est cette sensation qui pousse l'auteur et interprète Gaël Faye à écrire son morceau Petit Pays, puis le roman du même nom en 2016. Un succès littéraire récompensé par le prix Goncourt des lycéens, qui raconte l'enfance heureuse de Gabriel au Burundi au début des années 90, au matin de la guerre civile et du génocide des Tutsi au Rwanda.

Petit Pays © Pathé Distribution

Si Petit Pays n'est pas autobiographique, il est largement inspiré de l'expérience de Gaël Faye. Et celui-ci a fait confiance à Éric Barbier, dernièrement à la réalisation de La Promesse de l'aube, pour mettre en images Petit Pays, un film à retrouver à la Fnac en DVD et en Blu-ray, au prix de 19,99€.

Un film pour se souvenir

Petit Pays brille par plusieurs aspects : la reconstitution du Burundi et du Rwanda, leurs villes Bujumbara et Kigali, est saisissante. Les parents du jeune « héros », Gabriel Chappaz, sont incarnés par des acteurs talentueux et dévoués, Jean-Paul Rouve en père entrepreneur français expatrié et Isabelle Kabano en mère Tutsi, d’abord insouciante puis frappée par la tragédie - elle est récompensée pour ce rôle au Festival du film francophone d'Angoulême 2020. Car à la place du bonheur de l'enfance et des projets familiaux arrivent la guerre et la barbarie, qui vont conduire au génocide de 1994. Filmé à hauteur d'enfant, à la hauteur des yeux bienveillants et innocents de Gabriel, Petit Pays propose ainsi un regard sur cette période, où se mêlent la poésie et l'horreur, le bonheur et le malheur, dans un double drame familial et national.

J'EN PROFITE

Sorti en août 2020 après un report de plusieurs mois, en plein coeur d'une année très compliquée pour le cinéma, Petit Pays n'a sans doute pas pu vivre tout son destin en salles. On peut donc le (re)découvrir maintenant en DVD et Blu-ray à la Fnac, disponibles en ligne et en magasin. À noter que ces deux versions offrent des bonus comprenant des interviews exclusives réalisées lors de l'avant-première à Kigali, ainsi que des scènes coupées. À ne pas manquer !