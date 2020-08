Promotion Fnac : une sélection de 5 DVD pour 30 €

Une fois n'est pas coutume, la Fnac propose une promotion alléchante sur une sélection de DVD. En ce moment, pour 30 €, vous pouvez dégoter 5 films de qualité à voir ou revoir. Retrouvez sans plus attendre nos conseils de DVD à acquérir au plus vite.

La Fnac propose régulièrement des offres promotionnelles sur ses DVD. En ce moment, l'offre la plus intéressante est probablement celle de 5 DVD à 30 €. Soit l'équivalent de 6 € le DVD pour une sélection de films de qualité ! Pour vous guider dans cette sélection, voici cinq DVD que nous vous conseillons d’acquérir.

Nos 5 DVD à 30 €

D'abord, il y a une évidence avec Once Upon a Time in...Hollywood, le dernier film en date de Quentin Tarantino. Le film offre une plongée dans l'industrie hollywoodienne de la fin des années 1960 (en 1969 exactement). Dedans, le cinéaste témoigne d'une époque particulière pour les Etats-Unis, joue avec l'Histoire, et rend hommage à l'industrie via un excellent duo incarné par Leonardo DiCaprio et Brad Pitt.

Pour une ambiance plus musicale et pailletée, il y a également la possibilité de prendre Rocketman, biopic réussi sur Elton John. Puis, dans le genre film en costumes, on ne peut que vous conseiller Emma, dernière adaptation en date du roman éponyme de Jane Austen. Le film devait dans un premier temps sortir dans les salles françaises, mais suite à la pandémie de Covid-19, c'est directement en DVD qu'on peut découvrir cette comédie britannique portée par l'actrice montante Anya Taylor-Joy.

Côté cinéma d'action, John Wick : Parabellum fait parfaitement le travail avec Keanu Reeves toujours au sommet de sa forme. Sauf que pour ce troisième opus, l'acteur est accompagné d'Halle Berry avec qui il forme un duo assez exceptionnel. Enfin, pour ce qui est du cinéma français, nul doute que Le Chant du loup, qui nous plonge dans un sous-marin, saura contenter son monde.

On pourrait évidemment ajouter à cette liste un grand nombre de films (Mon inconnue, La La Land, Midsommar, Les Eternels, Leto, La Mule, Retour à Zombieland...). La sélection de la Fnac 5 DVD à 30 € étant, encore une fois, composée d'excellents titres. Le mieux est donc d'aller y faire un tour (ou en cliquant sur le bouton ci-dessous), vous trouverez forcément votre bonheur.

