Raised by Wolves : Warner TV présente sa grande série SF

Prêts à partir sur Kepler-22 b ? Le 7 décembre, à partir de 20h55 sur Warner TV, on se plonge dans la création télévisuelle "Raised by Wolves", avec Ridley Scott à la production et à la réalisation des premiers épisodes. Une série-événement qui promet un spectacle grandiose.

C'est à partir du 7 décembre 2020, sur Warner TV, et à raison de deux épisodes par semaine, que nous pourrons découvrir une toute nouvelle création télévisuelle, Raised by Wolves, une fiction post-apocalyptique produite par le réalisateur Ridley Scott (Alien, Blade Runner, Gladiator) et par le scénariste Aaron Guzikowski, qui a notamment oeuvré à l'écriture de Prisoners de Denis Villeneuve et à celle de la série The red road. Aaron Guzikowski est à la création de Raised by Wolves, et Ridley Scott à la réalisation des deux premiers épisodes de cette série très ambitieuse, et définitivement une des plus belles promesses de cette fin d'année.

Raised by Wolves : l'histoire

Nous sommes au 22ème siècle, et la guerre qui fait rage entre les Athées et l'Église Mithraïque a détruit la Terre et poussé l'humanité au bord de l'extinction. Pour sauvegarder l'espèce humaine, deux androïdes, Mother et Father, sont chargés d'élever des enfants humains et de développer une colonie sur la planète Kepler-22 b. Élevée dans le pacifisme et l'athéisme, cette colonie va se trouver gravement menacée par l'arrivée sur l'exo-planète d'un vaisseau de l'Église Mithraïque. La mission de Mother et Father devient alors, si elle ne l'était déjà, extrêmement périlleuse...

Colonisation de l'espace, sauvegarde de l'humanité, lutte entre croyances humanistes et dogmatiques, drames familiaux et découverte de "l'autre"... Les thèmes que Raised by Wolves se propose d'explorer, en dix premiers épisodes sont des classiques du genre de la science-fiction, et du space opera en particulier. Et l'ambition des créateurs devrait sublimer ces thèmes dans cette série inédite.

Un casting à découvrir

Pour incarner Mother et Father, on retrouve l'actrice danoise Amanda Collin et l'acteur britannique Abubakar Salim. Celui-ci, peu connu du public, a prêté sa voix au personnage principal du jeu vidéo Assassin's Creed Origins. En face d'eux, un autre couple anime Raised by Wolves : Marcus (l'australien Travis Fimmel, célèbre pour son rôle dans Vikings) et Sue (l'irlandaise Niamh Algar), soldat et médecin du camp des Athées ayant fui la Terre, et qui ont leur propre secret à protéger... Enfin, et parmi d'autres, on pourra s'attacher au personnage de Campion (Winta McGrath), jeune garçon et favori des enfants élevés par Mother et Father et qui va connaître le doute quant à l'éducation qu'il a reçue.

Une série façon grand écran

Comme vu dans la première bande-annonce de Raised by Wolves, la mise en scène et la direction artistique s'annoncent fantastiques, avec une création de décors, de costumes et d'accessoires particulièrement précise et originale. On n'en attendait pas moins de Ridley Scott, cinéaste majeur qui a créé les monuments Alien et Blade Runner, entre autres. Et s'il ne réalise que les deux premiers épisodes, la patte "Scott" ira plus loin puisque son propre fils Luke Scott réalise lui les 3ème et 4ème épisodes, ainsi que le dernier de cette première saison. Les autres réalisateurs sont Sergio Mimica-Gezzan, Alex Gabassi et James Hawes.

À n'en pas douter, Raised by wolves se présente comme la série-événement de cette fin d'année, et promet un spectacle éblouissant. Rendez-vous le 7 décembre à 20h55 sur Warner TV pour la découvrir !