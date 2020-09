Sátántangó en coffret Fnac Blu-ray et DVD : le chef-d'oeuvre de Béla Tarr

La Fnac propose à l'achat un joli coffret pour une oeuvre grandiose, "Sátántangó" du cinéaste hongrois Béla Tarr, en version Blu-ray et DVD. Film exigeant par son récit et son format - il dure 450 minutes ! -, il est à mettre dans toutes les rayonnages des amateurs de grand cinéma.

Le film Sátántangó, oeuvre monumentale du cinéaste hongrois Béla Tarr, est à l'origine sorti au cinéma en 1994. Adapté du roman du même nom de László Krasznahorkai, Sátántangó - que l'on traduit en français par Le Tango de Satan - ce film est unique en son genre. Composé de trois parties et de douze sections, il dure la bagatelle de 450 minutes, soit une production cinématographique de 7h30. Il fallait donc bien un coffret Fnac, dans les deux formats DVD et Blu-ray au prix de 34,99€, pour faire honneur à son créateur et rendre compte de ce travail monumental.

Sátántangó : du très grand cinéma

L'oeuvre de Béla Tarr peut se résumer ainsi :

Dans un village perdu au cœur de la plaine hongroise, les habitants luttent quotidiennement contre le vent et l’incessante pluie d’automne. Dans la ferme collective démantelée et livrée à l’abandon, les complots vont bon train lorsqu’une rumeur annonce le retour de deux hommes passés pour morts. Bouleversés par cette nouvelle, certains habitants y voient l’arrivée d’un messie, d’autres celle de Satan…

Pour vous donner une idée du caractère unique de Sátántangó, sachez que le film, sur toute sa durée de 450 minutes, est essentiellement composé de longs plans-séquences, certains dépassant même les 10 minutes. Pour au final, selon le cinéaste, un compte total d'environ 150 plans, soit en moyenne 3 minutes par plan.

Une oeuvre majeure, unique, exigeante, qui demande de la patience et une disposition à la contemplation. Un vrai régal de cinéphile en somme ! Et pour apprécier au mieux cette oeuvre, le coffret inclut des bonus, dont des préfaces et un documentaire proposant de découvrir la genèse de ce film hors norme.

On s'en remettra aux mots du cinéaste Gus Van Sant pour essayer de définir au mieux la vision et le travail de Béla Tarr :

Les oeuvres de Béla s'avèrent contempler la vie d'une manière qui est presque impossible à retrouver dans un film moderne ordinaire. Elles sont tellement plus proches des vrais rythmes de la vie qu'il nous semble assister à la naissance d'un nouveau cinéma. Béla Tarr est l'un des rares cinéastes réellement visionnaire.

Pour ceux qui souhaitent découvrir ou affiner leur connaissance de l'oeuvre de ce cinéaste à part, un des maîtres du récit cinématographique, retraité depuis 2011 et son dernier film Le Cheval de Turin