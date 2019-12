Star Trek Discovery : la saison 2 disponible en Steelbook Édition Spéciale Fnac Blu-ray

Vous avez aimé ? Partagez :

La deuxième saison de Star Trek Discovery, étendard télévisuel de la célèbre franchise Star Trek, est maintenant disponible en Blu-ray et DVD à la Fnac. Elle est surtout éditée dans un beau coffret Steelbook Édition Spéciale Fnac Blu-ray, cadeau idéal pour les fans de l’univers Star Trek.

Star Trek Discovery est la sixième série en prises de vue réelles de l’univers Star Trek, et elle est diffusée depuis septembre 2017 aux États-Unis sur CBS, et sur Netflix en France. La série met en vedette le personnage de Michael Burnham, première humaine diplômée de l’Académie des Sciences de Vulcain et Commandeur sur l’USS Discovery. Elle est interprétée par l’actrice Sonequa Martin-Green. La première saison rencontre du succès, et la deuxième saison confirme l’attachement du public, diffusée entre janvier et avril 2019. Cette deuxième saison est disponible à la Fnac dans une édition spéciale Steelbook Blu-ray.

Une magnifique édition pour une des meilleures séries Star Trek

Cette deuxième saison de Star Trek Discovery présente de nouveaux personnages, mais fait aussi briller des rôles secondaires introduits dans la première saison, comme celui de Philippa Georgiou, interprétée par Michelle Yeoh. On retrouve aussi dans cette deuxième saison le personnage culte Spock, ici interprété par Ethan Peck, et dont la recherche lors de la première partie de l’intrigue générale est la ligne conductrice de cette saison.

Mais c’est notamment pour ses qualités visuelles que la Star Trek Discovery reçoit de nombreux éloges. C’est pourquoi la version Blu-ray est à considérer en priorité, afin de profiter au maximum du spectacle proposé. Ce Steelbook Édition Spéciale Fnac Blu-ray peut être acquis au prix de 29,99€

On peut aussi s’orienter vers la version DVD, au prix de 24,99€, et vers l’édition simple Blu-ray, au prix de 29,99€. Mais les vrais fans de l’univers Star Trek ne manqueront pas d’apprécier le Steelbook, petit objet de collection qui trouvera facilement sa place au pied du sapin ! Et avec son final très spectaculaire, cette deuxième saison de Star Trek Discovery a préparé le terrain pour une troisième saison libérée des règles usuelles de la franchise, et celle-ci devrait nous emmener encore plus loin, pour des aventures inédites.

