Tenet : le film de Christopher Nolan disponible en Steelbook Édition Spéciale Fnac

Sorti fin août dans les salles de cinéma, "Tenet" de Christopher Nolan est le grand film de 2020. Véritable casse-tête et spectacle d'action unique, "Tenet" est maintenant disponible en précommande à la Fnac, notamment dans un beau coffret Steelbook Édition Spéciale Fnac Blu-ray 4K Ultra HD.

Un film de Christopher Nolan est toujours en temps normal un événement à part entière. Alors en cette année 2020, Tenet l'était encore un peu plus, attendu comme le sauveur d'une industrie du cinéma quasiment mise à l'arrêt par la pandémie de coronavirus. Sorti en salles à la fin de l'été, Tenet a littéralement ébloui les spectateurs par sa qualité visuelle et proposé avec son scénario d'une complexité inédite une expérience de cinéma unique. Pour sa sortie sur support vidéo, la Fnac propose ce très grand thriller d'action et de science-fiction en plusieurs versions, dont un Steelbook Édition Spéciale Fnac Blu-ray 4K Ultra HD au prix de 34,99€. En magasin et en ligne, il est en précommande pour une disponibilité le 24 décembre.

Une idée fantastique pour un film unique

Après Interstellar et Dunkerque, on pouvait se demander comment Christopher Nolan pourrait de nouveau créer la surprise et proposer une nouvelle expérience aussi forte. Autant dire que les espérances ont été largement dépassées par le spectacle offert par Tenet. Avec un scénario basé sur une idée d'inversion du cours du temps, Christopher Nolan réussit un thriller d'espionnage international avec des séquences d'action époustouflantes combinant une avancée et un recul du même temps.

Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour sauver le monde, notre protagoniste sillonne l'univers crépusculaire de l'espionnage international. Sa mission le projettera dans une dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un voyage dans le temps, mais d'un renversement temporel…

Complexe ? Tout à fait, mais avec sa mise en scène dynamique et méticuleuse, ses interprétations appliquées de John David Washington et Robert Pattinson, sa musique signée Hans Zimmer, Tenet est une réussite totale et un morceau de cinéma à revoir sans modération. En plus de l'Édition Spéciale Steelbook, on peut aussi acquérir le film en format DVD et Blu-ray, respectivement aux prix de 19,99€ et 24,99€.

Le Steelbook Édition Spéciale Fnac Blu-ray 4K Ultra HD du film est l'offre la plus intéressante, puisqu'il contient Tenet en Blu-ray simple, en Blu-ray 4K Ultra HD, ainsi qu'un CD best of de la musique originale. Le format ultime donc pour pouvoir se plonger à loisir dans cette formidable ambiance visuelle et sonore que seul Christopher Nolan sait créer. À quelques jours de Noël, on recommande fortement de le ranger dans sa collection, et ainsi être parmi les premiers à posséder ce film qui, sans aucun doute, sera un des grands favoris des cérémonies de récompenses à venir !

