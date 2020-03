Terminator Dark Fate : le Steelbook Édition Spéciale Fnac disponible en précommande

Vous avez aimé ? Partagez :

« Terminator Dark Fate », sixième film du nom a créé l’évènement en ramenant à l’écran Linda Hamilton dans son rôle de Sarah Connor et Arnold Schwarzenegger en T-800. Sorti à l’automne dernier dans les salles de cinéma, il est aujourd’hui disponible en précommande à la Fnac dans différents formats, dont un Steelbook Édition Spéciale Fnac.

They’re back ! Le sixième film de la saga Terminator, inaugurée en 1984 par James Cameron, est sorti à l’automne 2019, avec de forts arguments. En effet, c’est le grand retour de Linda Hamilton dans le rôle de Sarah Connor, 28 ans après sa dernière apparition dans Terminator 2. Aussi, Arnold Schwarzenegger est de la partie. Produit par James Cameron, Terminator Dark Fate ambitionne alors de faire oublier les trois films précédents, pour être la suite directe du deuxième opus de 1991. Il est maintenant disponible en précommande à la Fnac, avec une date de livraison prévue à partir du 11 mars, en particulier dans un joli Steelbook Édition Spéciale Fnac Blu-ray 4K Ultra HD, au prix de 29,99€.

Terminator Dark Fate : un spectacle inédit et explosif

L’histoire du film se déroule de nos jours, en proposant de nouveaux personnages féminins et en se rattachant au passé de Sarah Connor et du fameux T-800 :

De nos jours, une jeune femme nommée Dani Ramos (Natalia Reyes) mène avec son frère et son père une existence simple et heureuse à Mexico … jusqu’à ce qu’un nouveau Terminator Rev-9 (Gabriel Luna), extraordinairement évolué et indestructible, soit envoyé du futur pour la tuer. Sa survie dépend désormais de son alliance avec Grace (Mackenzie Davis), un super-soldat de l’avenir chargée de la protéger, et la redoutable Sarah Connor, qui traque sans relâche les Terminators depuis des années. Alors que le Rev-9 sème la mort et la destruction à la poursuite de Dani, le trio se tourne vers un antique T-800 (Arnold Schwarzenegger) tout droit venu du passé de Sarah, qui pourrait bien être leur dernier espoir…

Pour le créateur James Cameron, Terminator Dark Fate a vocation à relancer la saga, comme il l’expliquait dans une interview donnée à Deadline en août 2019 :

Nous avons passé plusieurs semaines à poser les bases de l’histoire et à déterminer quel type de récit nous voulions raconter, de façon à avoir un synopsis à proposer à Linda Hamilton. Nous avons remonté nos manches et en sommes arrivés à un arc narratif étalé sur trois films, parce qu’il y a une immense histoire à raconter.

Avec des recettes s’élevant au niveau global à plus de 260 millions de dollars, mais pour un budget de 185 millions, il n’est pas certain que des suites soient données dans l’immédiat. Mais c’est un plaisir de retrouver ces anciens et nouveaux héros dans Terminator Dark Fate, dont la qualité du spectacle est indéniable. En plus du Steelbook Édition Spéciale Fnac, le film peut aussi être acquis en format DVD et Blu-ray, respectivement au prix de 19,99€ et 24,99€.

Une occasion à ne pas rater pour les fans historiques de la saga et ceux qui voudraient découvrir un film Terminator de la nouvelle génération !

