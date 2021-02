Tous les films Star Wars arrivent à la Fnac en Exclusivité Steelbook Blu-ray 4K Ultra HD

Tatooine, les Étoiles de la mort, le Faucon Millenium, la Force... Alors que vient de se clore avec "Star Wars : Episode IX" la grande saga Skywalker, coeur de l'univers Star Wars, la Fnac propose en exclusivité la totalité des onze films Star Wars dans des steelbooks et en version Blu-ray 4K Ultra HD !

Star Wars en Force à la Fnac

Arrêtez les machines ! C'est un petit événement qui mérite qu'on s'y attarde : tous les films - les 11 - de l'univers Star Wars sont disponibles en précommande à la Fnac, en ligne, pour une disponibilité au 28 avril 2021. Rien de bien neuf jusque-là dira-t-on, chacun de ces films existant déjà sur support vidéo. Au contraire, la Fnac présente ici chaque film dans un boîtier métallique au format Blu-ray 4K Ultra HD, au prix unitaire de 29,99€.

C'est une part consistante de l'histoire du cinéma qui s'offre donc aux fans de la création de George Lucas et plus largement aux adeptes du space opera. De La Menace Fantôme (1999) à L'Ascension de Skywalker (2019), en passant par L'Empire contre-attaque (1980), c'est toute la saga Skywalker qui est disponible avec ses trois trilogies. On commence donc avec la prélogie qui raconte le destin d'Anakin Skywalker, puis les aventures de Luke et Leïa - ses enfants - dans la trilogie historique, avant de suivre la génération suivante dans la postlogie.

Les trois trilogies et les deux films spin-off en qualité ultime

Dark Vador, Dark Maul, Obi-Wan Kenobi et Yoda, Rey, Poe et Kylo Ren... Tous ces héros et anti-héros appartenant à la mythologie Skywalker, créations uniques d'un univers tout aussi unique, sont depuis peu accompagnés par d'autres figures, vues notamment dans les films Rogue One : A Star Wars Story (2016) et Solo : A Star Wars Story (2018). Avec une franche réussite pour le premier spin-off et un échec cinglant pour le second, l'univers Star Wars s'est ainsi ouvert à d'autres aventures et d'autres inspirations. Une manière de marquer un peu plus encore la prise en main créative de Disney, qui étend l'univers dans tous les formats en oubliant donc le seul format "canon" de trilogie, pour enrichir encore plus le monde Star Wars et ses habitants. Afin d'offrir la meilleure qualité d'image possible, chaque Steelbook contient deux disques : le Blu-ray du film et le Blu-ray 4K du film.

Pour les fans hardcore qui ne jureraient que par les épisodes IV, V et VI, pour ceux qui auraient commencé par la prélogie au début des années 2000 et enfin pour les plus jeunes qui n'auraient vu que les dernières productions, c'est l'opportunité d'un achat partiel ou d'une grande razzia pour se replonger dans une des plus belles créations de l'histoire du cinéma.