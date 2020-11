Tout simplement noir en DVD disponible en précommande à la Fnac

Succès du mois de juillet au cinéma, "Tout simplement noir", le film de Jean-Pascal Zadi est maintenant disponible en DVD en précommande à la Fnac. L'occasion de rire à gorge déployée avec un casting de comédiens et d'humoristes brillants, et aussi de réfléchir un peu...

Cette année 2020, si particulière, a bouleversé l'industrie mondiale du cinéma. En France comme ailleurs, les sorties au cinéma ont été repoussées, voire annulées, et les premières victimes sont les très grandes productions, trop coûteuses pour sortir dans ces conditions. Mais le malheur des uns a fait, un peu, le bonheur des autres. C'est le cas de Tout simplement noir, premier film de Jean-Pascal Zadi et John Wax. Cette comédie hilarante, faux documentaire, devait sortir en avril. Repoussé à début juillet, Tout simplement noir a attiré en salles plus de 685 700 spectateurs ! Un score impressionnant mais mérité, au vu de la réussite de cette comédie drôle et grinçante, emmenée par son acteur et réalisateur, lui-même entouré de têtes d'affiche de la scène comique française. Le film est maintenant disponible en DVD en précommande à la Fnac, pour une livraison prévue au 10 novembre et au prix de 14,99€.

Tout simplement noir et tout simplement drôle

"JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la première grosse marche de contestation noire en France, mais ses rencontres, souvent burlesques, avec des personnalités influentes de la communauté et le soutien intéressé qu’il reçoit de Fary, le font osciller entre envie d’être sur le devant de la scène et véritable engagement militant..."

Ce synopsis de Tout simplement noir fait subtilement la balance entre la réalité et la pure fiction, en reprenant une idée personnelle de son créateur Jean-Pascal Zadi. Lui-même acteur au succès mitigé, il a décidé d'en jouer en s'offrant une comédie où son personnage essaye de gagner en popularité en montant une marche de contestation noire inédite. Et à côté des situations comiques qui se succèdent sans temps morts, Jean-Pascal Zadi y délivre aussi un témoignage précieux sur les communautarismes en France.

Tout simplement noir joue de sa forme documentaire pour faire prétexte à des rencontres très drôles avec des artistes comme Claudia Tagbo, Fary, Fabrice Éboué, Éric Judor, et encore beaucoup d'autres. Identité noire, réussite dans l'industrie, racisme, Tout simplement noir ne se refuse aucune blague et réussit aussi à faire naître de l'émotion, en rétablissant quelques vérités... À l'approche des fêtes de fin d'année et pour clôturer une année qui aura trop manqué de légèreté, Tout simplement noir est l'assurance de rire de bon coeur avec intelligence. Une occasion à ne pas rater !

