Toute la saga Skywalker en Coffret Exclusif Fnac Blu-ray 4K

Les fans de l'univers Star Wars sont à la fête ! Pour célébrer la fin de la saga Skywalker, développée sur trois trilogies mémorables, la Fnac propose un coffret exclusif rassemblant les 9 films en format Blu-ray 4K et Blu-ray 2D, ainsi qu'un livret explicatif et un Blu-ray bonus.

En décembre 2019, le film Star Wars : L'Ascension de Skywalker venait mettre un terme à la saga des Skywalker, et à une oeuvre monumentale initiée par George Lucas en 1977 avec Star Wars : Un nouvel espoir. 43 ans après ce premier film, le résultat est exceptionnel : trois trilogies qui auront enchanté plusieurs générations et fait avancer le cinéma à pas de géant. Maintenant que Disney, propriétaire de la licence Star Wars, va débuter un tout nouveau cycle pour cet univers, on peut retrouver l'intégralité de la saga Skywalker dans un magnifique coffret exclusif Fnac, avec les neuf films en format Blu-ray 4K, au prix de 229,99€.

La saga Skywalker en Blu-ray 4K, mais pas que...

Pour rendre hommage à l'incroyable épopée Star Wars, la Fnac a mis les petits plats dans les grands. En plus des neuf films en Blu-ray 4K, le coffret contient aussi les films en format Blu-ray 2D, ainsi qu'un livret en français et un Blu-ray de bonus. Il fallait bien ça pour explorer la fabrication de ces films qui aura réuni des réalisateurs talentueux, plusieurs générations d'actrices et d'acteurs brillants comme Harrison Ford, Liam Neeson, Natalie Portman, Carrie Fisher et Adam Driver, etc.

On notera par ailleurs la finition soignée de ce très joli coffret, qui sera sans doute du plus bel effet sur les étagères des collectionneurs. Il est en stock en ligne et en magasin, et pour une commande web le DVD de Django Unchained est offert ! Par ailleurs, pour ceux qui souhaiteraient obtenir Star Wars : L'Ascension de Skywalker, le film est disponible en version Steelbook Blu-ray 4K Ultra HD au prix de 34,99€.

