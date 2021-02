Wonder Woman 1984 arrive à la Fnac en Steelbook Blu-ray 4K et DVD

"Wonder Woman 1984" est une production qui a largement pâti de la crise pandémique, avec finalement une sortie simultanée en décembre 2020 dans les salles de quelques pays et sur la plateforme HBO Max. En France, il sera directement disponible en DVD et Blu-ray à partir du 7 avril 2021, et est actuellement en précommande à la Fnac.

Wonder Woman est sans doute la plus grande super-héroïne du cinéma, mais ses capacités et sa popularité mondiale n'ont pas suffi face à la pandémie de coronavirus. Pourtant, après le grand succès du premier opus, déjà avec Gal Gadot devant la caméra et Patty Jenkins derrière, Wonder Woman 1984 devait fièrement mener une renaissance du genre super-héroïque chez Warner-DC. L'attente était donc forte mais malheureusement les fans français du personnage n'ont pas pu encore voir le film, faute de salles ouvertes... Mais le moment de découvrir le film arrive enfin, puisque Wonder Woman 1984 est en précommande à la Fnac dans un joli Steelbook Blu-ray 4K Ultra HD, ainsi qu'aux formats Blu-ray simple et DVD, avec une livraison ou un retrait en magasin fixé au 7 avril !

Wonder Woman 1984, retour vers le futur

On avait quitté en 2017 Wonder Woman à la fin de péripéties qui se déroulaient à l'époque de la Première Guerre mondiale. Comme son titre l'indique, la suite de Wonder Woman se déroule dans les années 80. Diana Prince, nom à la ville de Wonder Woman, s'est intégrée à la civilisation humaine et renfile de temps en temps son costume de super-héroïne mais dans la plus grande discrétion. Une discrétion qu'elle va devoir abandonner, car de nouveaux ennemis vont faire leur apparition et faire naître de graves dangers...

Pour ce nouvel opus, Diana Prince retrouve Steve Trevor, incarné par Chris Pine. Face à eux, deux nouveaux arrivants comptent bien faire leur loi : Barbara Ann Minerva, interprétée par Kristen Wigg, qui jalouse puis combat Wonder Woman sous les traits de "Cheetah", et Maxwell "Max" Lord, incarné par Pedro Pascal.

Il y a du grand spectacle dans Wonder Woman 1984, et celui-ci est particulièrement appréciable au format Blu-ray 4K Ultra HD que l'on retrouve dans le steelbook, au prix de 34,99€. On notera que ce Steelbook inclut aussi la version Blu-ray "simple" ainsi que la version Blu-ray 3D. Pour les formats uniques Blu-ray et DVD, ils sont respectivement au prix de 24,99€ et 19,99€. Rendez-vous donc le 7 avril pour repartir avec Wonder Woman dans ses nouvelles aventures !

J'EN PROFITE