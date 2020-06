365 Dni sur Netflix : que comprendre de la fin ?

"365 dni" a rendu en quelques semaines ses deux comédiens principaux, Michele Morrone et Anna Maria Sieklucka, très populaires. Leur romance dans le film passionne, interpelle et choque, mais surtout elle est en suspens après une fin surprenante et ouverte. On se penche sur sa signification et sur ce qu'elle suggère pour l'avenir.

365 Dni, depuis sa mise en ligne sur Netflix le 7 juin, n'en finit pas de faire parler. Ce film polonais, dans la veine Cinquante nuances de Grey mais en plus sexy, présente une romance torride entre un chef mafieux sicilien et une jeune femme. Le premier a enlevé la seconde et la séquestre dans l'espoir qu'elle tombera amoureuse de lui. Si ce n'est pas le cas durant les 365 jours qui viennent, elle pourra partir libre. Dans la première partie du film, Laura se refuse à Massimo, avant de céder dans la seconde partie. Évidemment, pour rendre cette romance encore plus dramatique, Massimo est en guerre contre une famille rivale, et les dangers de sa vie de criminel vont aussi se porter sur le couple qu'il finit par former avec Laura. La fin du film montre un drame, mais est ouverte. Attention, si vous n'avez pas vu le film, des SPOILERS sont à suivre.

L'acteur Michele Morrone assure qu'on le reverra

À la fin de 365 Dni, Laura (Anna Maria Sieklucka) est en voiture avec sa meilleure amie, de retour d'un après-midi de shopping en vue de son mariage avec Massimo. Au même moment l'associé de Massimo, Mario, reçoit un appel l'informant qu'une tentative d'assassinat sur Laura va avoir lieu. Il veut prévenir Massimo mais l'appel ne passe pas. La voiture transportant Laura entre dans un tunnel. Mario rejoint Massimo, mais il est trop tard... On revient au tunnel mais à sa sortie, une voiture de police stationne gyrophares allumés : un terrible événement vient de se dérouler dans le tunnel. Le cliffhanger est parfait, la tristesse de Massimo immense, et le public retient son souffle. C'est un développement logique de polar : que Laura plaise ou non aux associés et rivaux de Massimo, elle est devenue sa faiblesse, et l'atteindre elle revient à faire le plus de mal possible à Massimo...

Laura est-elle morte ? On peut le croire, mais ce serait stopper net des personnages et une histoire qui ont gagné une popularité exceptionnelle en Pologne, puis dans le monde entier depuis sa diffusion progressive sur les territoires où Netflix est actif. Dans un live instagram, l'acteur Michele Morrone a expliqué qu'il y aurait bien une suite, et que la seule chose qui en empêchait le développement était actuellement les contraintes liées à la pandémie de covid-19 (à 6'00 de la vidéo).

L'hypothèse que Laura est morte est sérieuse, mais on peut néanmoins partir sur l'hypothèse contraire, à savoir qu'elle est en vie. Pourquoi ? Parce que 365 Dni est l'adaptation d'un roman de l'auteure Blanka Lipinska, lui-même suivi de deux autres tomes qui forment une trilogie. Les romans ne sont pour le moment disponibles qu'en polonais, mais on connaît le résumé du tome 2, intitulé Ten Dzien ("Ce jour" en VF) :

La vie sicilienne de Laura Biel commence à ressembler à un conte de fées. Il y a un grand mariage, un mari qui fera et donnera tout pour elle, grossesse, cadeaux et luxe inimaginable: service, voitures, résidences balnéaires. Et tout serait parfait, sans le fait que les gangsters soient partout, un crime indéfini plane dans l'air, quelqu'un essaie constamment de l'enlever et de la tuer...

Il est donc certain que, si le film qui fera suite à 365 Dni suit la trilogie littéraire, Laura est en vie, et qu'elle a vraisemblablement été blessée ou enlevée - puisque le kidnapping est un élément constitutif de cet "univers"... Un motif très sérieux qui devrait pousser Massimo à la vengeance et à la poursuite de la guerre entre clans mafieux. On voit mal comment une suite pourrait se faire si l'histoire d'amour entre Laura et Massimo devait s'arrêter là, à moins que Massimo ne "reboote" le premier film en enlevant une nouvelle femme de sa vie, ce qui est peu probable... Que les fans se rassurent donc, à l'instar de Christian Grey et Anastasia Steele, la romance entre Don Massimo Torricelli et Laura Biel a de beaux jours devant elle !