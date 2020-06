365 Dni sur Netflix : l'acteur Michele Morrone remercie les fans

Michele Morrone surfe sur le buzz de "365 Dni" et en a profité pour remercier les (nombreux) fans dans une vidéo Instagram.

Netflix a encore frappé fort avec son nouveau film, 365 Dni. Le long-métrage érotique a fait débat sur la toile dès sa sortie et a très vite suscité des rumeurs d’une suite. Une chose est sûre, c’est que les acteurs principaux profitent d’une soudaine notoriété en ce moment même.

Netflix est connu pour mettre la main sur des productions qui ont le don de faire le buzz. C’est le cas avec 365 Dni, une des additions les plus récentes au catalogue de la plateforme de streaming.

Michele Morrone au plus près de son public

Michele Morrone, qui incarne Don Massimo Torricelli a voulu laisser un message à ses fans sur Instagram. Dans une vidéo de 15 minutes, l’acteur italien s’est exprimé en anglais à plus de 20 000 personnes présentes en direct sur sa vidéo.

“Je n’ai pas de mots pour tout l’amour que vous m’avez donné” “Je ne peux même plus marcher dans la rue” a-t-il avoué en riant. Une déclaration qui n’est pas difficile à croire quand on constate à quel point 365 Dni fait le buzz en ce moment. D’autant plus que le charisme et le charme de l’acteur font beaucoup parler sur les réseaux sociaux.

Après avoir remercié ses fans de leur soutien l’acteur de 29 ans a dit quelque chose qu’il est important de noter:

Je voulais aussi vous dire que je ne suis pas le personnage que j’incarne. Je ne suis pas une personne aussi mauvaise, c’est juste un personnage.

Malgré cette déclaration, on imagine qu’à l’instar de Jamie Dornan et Christian Grey, le personnage de Massimo collera à la peau de Michele Morrone pendant un long moment. L’acteur a ensuite profité de cette interaction avec ses fans pour parler en direct avec certains d’entre eux de leur ressenti par rapport à la fin du film.

Comme nous vous l'annoncions récemment, l’acteur a aussi profité de son live instagram pour confirmer qu’il y aurait sans doute une suite à 365 Dni.

Découvrez 365 Dni sur Netflix dès maintenant.