365 Dni sur Netflix : qui sont les acteurs Michele Morrone et Anna Maria Sieklucka ?

"365 Dni" est le succès surprise de Netflix et fait débat actuellement. Mais grâce au buzz autour du film polonais, les deux grands gagnants seront peut-être Michele Morrone et Anna Maria Sieklucka, les interprètes principaux.

Depuis ce mardi 9 juin, la toile est en ébullition autour de 365 Dni, film polonais érotique qui cartonne sur Netflix. Un film dont la qualité laisse à désirer, mais qui, surtout, fait débat en raison de la relation abusive dépeinte dans le film. En effet, outre les nombreuses scènes de sexe explicites (mais entièrement simulées) jugées pornographiques par certains, 365 Dni met en scène la relation entre Don Massimo Torricelli, un chef mafieux, et Laura Biel, une jeune femme qu'il kidnappe. Il lui donne alors 365 jours pour qu'elle tombe amoureuse de lui...

Néanmoins, Netflix réussit (encore) à faire le buzz avec cette acquisition. Et grâce à cela, les grands gagnants seront peut-être les interprètes principaux, Michele Morrone et Anna Maria Sieklucka, dont on avait, en France, jamais entendu parler avant.

Michele Morrone et Anna Maria Sieklucka explosent avec 365 Dni

Avant 365 Dni, Anna Maria Sieklucka, née le 31 mai 1992 à Lublin (Pologne) et diplômée de L'École nationale supérieure de théâtre Ludwik Solski de Wrocław, n'était apparue que le temps d'un épisode dans la série polonaise Na dobre i na zle, et dans des pièces de théâtre présentées en Pologne. Pourtant elle cumule actuellement 514 000 followers sur Instagram, vraisemblablement acquis grâce à ce premier rôle majeur dans 365 Dni. Il ne serait donc pas surprenant qu'on la retrouve très prochainement dans une production polonaise ou internationale - Anna Maria Sieklucka parle également l'anglais, le français et l'allemand -, qui pourrait ainsi profiter de la hype autour de l'actrice.

De son côté, Michele Morrone, né le 3 octobre 1990 à Marignan en Italie, a davantage d'expérience devant l'écran. L'acteur est par exemple présent dans la série Il processo, un thriller italien disponible sur Netflix, ainsi que dans deux épisodes de la saison 3 de Les Médicis. En Italie, c'est la mini-série Sirene qui lui a permis de se lancer. Mais là encore c'est bien 365 Dni qui lui offre un tournant dans sa carrière - il cumule désormais 1,4 millions d'abonnés sur Instagram - et lui permet de se diversifier. En effet, en plus d'apparaître à l'écran, il interprète plusieurs morceaux du film, dont Feel It, énorme succès sur Youtube avec bientôt 15 millions de vues !

Nul doute donc qu'on reverra les deux interprètes prochainement. Pour Michele Morrone, il est déjà annoncé au casting de Duetto, un film italien en post-production. S'il y a peu de chance de voir ce film débarquer dans les salles françaises, Netflix pourrait peut-être s'y intéresser pour surfer sur la vague de 365 Dni...

365 Dni est actuellement disponible sur Netflix.