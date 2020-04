4/20 : une comédie autour du cannabis à voir sur Vimeo

« 4/20 », découvrez ce stoner movie qui débarque le 20 avril en VOD. Réalisé avec un petit budget et tourné à un seul endroit, le film tisse des intrigues entrecroisées autour d'un dispensaire de cannabis.

Normalement, les films sortent traditionnellement le mercredi en France et le vendredi aux États-Unis. Mais pour une fois, il faut faire une entorse à la règle. Car les petits malins du milieu des stoner movies ne voulaient pas rater une occasion pareille. Le film 4/20 est sorti sur Vimeo ce lundi 20 avril, date considérée comme fériée par les stoners. Et elle est encore plus importante cette année puisque nous sommes en 2020.

C'est quoi ce 4/20 ?

Pour ceux qui ne comprendraient pas la référence, le 420 est le chiffre préféré des fumeurs de cannabis. Le nombre fait référence à la date du 20 avril (4/20 aux USA) et si ses origines sont parfois floues, une chose est sûre, c'est le rendez-vous des fumeurs. Au fil du temps cette journée est devenue une célébration dédiée à la consommation de marijuana.

Selon certains avis, cette tradition remonterait à 1971 avec un groupe d'adolescents connu sous le nom des "Waldos". Ils ont grandi en Californie et ont été surnommés ainsi car ils aimaient traîner appuyés sur un mur en utilisant le chiffre 420 comme code pour parler discrètement de la ganja. Ces jeunes fumeurs de weed se retrouvaient tous les jours à 4h20 de l'après-midi pour partir à la recherche d'une mythique et légendaire plantation de weed abandonnée. Ils avaient entendu une histoire selon laquelle un garde-côtes aurait abandonné sa plantation de cannabis quelque part dans les environs de Point Reyes.

L'histoire aurait du s'éteindre avec les Waldos. Sauf que le grand frère d'un des membres était pote avec Phil Lesh, le bassiste de Grateful Dead. Ainsi, lui et son groupe ont repris le terme, et l'ont popularisé pendant leurs 35 années de carrière. À tel point qu'une loi 420 codifie l'usage de la weed en Californie. Depuis, ce chiffre est devenu une référence pour les stoners.

Un film inspiré de cette tradition

Le film 4/20 vient du producteur Corey Moss, un vétéran de chez MTV. Avec la société de production Principato-Young, ils ont eu une idée en 2018. L'idée de faire un film sur le cannabis intitulé 4/20 qui sortirait le 20 avril 2020 :

A l'époque, nous avons dit en plaisantant que nous devrions faire un film sur la weed pour le 4/20 de l'année prochaine. Ensuite, nous avons dit en plaisantant que nous devrions l'appeler 4/20. Puis, nous avons dit, toujours en plaisantant, que cela devrait être comme « Love Actually » ou les films de vacances de Garry Marshall, avec plusieurs scénarios qui s'entrelacent.

Finalement, ce n'est plus une plaisanterie. 4/20 raconte le quotidien d'un dispensaire de marijuana de Los Angeles qui a peu de clients. Les propriétaires espèrent que le 4/20 suscitera de nouvelles affaires. Le film suit différentes intrigues entre les différents clients. Par exemple, l'histoire va présenter un groupe de mineurs qui conspire pour faire un achat, un couple qui discute des avantages et des inconvénients du cannabis, et va même aborder la mise en vente d'une nouvelle variété magique d'herbe. Corey Moss explique comment le film s'est financé :

Nous nous sommes dit que nous ne pourrions jamais obtenir une comédie de weed coûteuse sans Seth Rogen. Nous sommes donc allés voir Seth Rogen, qui a refusé le projet. Heureusement, mon partenaire Brad T. Gottfred et moi avons passé les deux dernières années à élaborer un modèle de micro-budgets. Nous avons repensé le film entièrement dans et autour d'un dispensaire.

Ainsi, 4/20 est donc disponible dès le lundi 20 avril sur Vimeo.com. Corey Moss finit son explication par un petit message de tolérance qui fera sûrement plaisir aux stoners :