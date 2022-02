À couteaux tirés 2, The Gray Man : Netflix dévoile des images des films de 2022

Netflix a mis le paquet sur les films originaux pour 2022 ! Découvrez un aperçu des nombreux longs-métrages qui sortiront sur la plateforme cette année, avec notamment les premières images de "The Gray Man", "À couteaux tirés 2" ou encore "Loin du périph".

Netflix dévoile la bande-annonce de son line up 2022

Après avoir proposé de jolies surprises ces dernières semaines avec Don't Look Up : Déni cosmique, The Lost Daughter ou encore The Power of the Dog, Netflix vient de dévoiler un aperçu de ses prochains films. Cette année, le géant du streaming peut encore compter sur la présence de nombreuses stars, qui ont participé à cette bande-annonce particulièrement alléchante.

Ryan Gosling, Halle Berry, Charlize Theron, Jason Momoa, Jennifer Lopez, Jamie Foxx ou encore Chris Hemsworth se succèdent pendant près de trois minutes pour présenter les longs-métrages dans lesquels ils seront à l'affiche. De quoi permettre aux spectateurs de découvrir les premières images de nombreux projets originaux prochainement disponibles sur la plateforme.

You People, À couteaux tirés 2... : un gros programme à venir

Parmi les plus grosses attentes, on peut notamment citer The Gray Man. Dans leur nouveau film, les frères Russo orchestrent un combat entre Ryan Gosling, un ancien agent de la CIA reconverti en tueur à gages, et Chris Evans. Côté action, les abonnés retrouveront également Jennifer Lopez dans The Mother de Niki Caro, où elle campe elle aussi une tueuse, qui doit protéger sa fille après l'avoir abandonnée des années plus tôt.

Loin du périph ©Netflix

Ryan Reynolds devra quant à lui remonter dans le temps dans The Adam Project, qui marque ses retrouvailles avec Shawn Levy après Free Guy et dans lequel il demande de l'aide à une version plus jeune de lui-même. Dans Day Shift, Jamie Foxx incarne un homme normal qui chasse les vampires une fois la nuit tombée. Pour rester dans le domaine de l'imaginaire, Jason Momoa devient une créature fantastique dans Slumberland de Francis Lawrence.

Parmi les longs-métrages les plus excitants figure évidemment À couteaux tirés 2, toujours réalisé par Rian Johnson et porté par Daniel Craig dans le rôle de Benoît Blanc. Le personnage fait d'ailleurs face aux principaux suspects de sa nouvelle enquête dans les dernières secondes de la bande-annonce. Après Dolemite Is My Name, Eddie Murphy est de son côté de retour sur Netflix avec You People, où il donne la réplique à Jonah Hill. Mark Wahlberg et Kevin Hart feront quant à eux équipe dans Me Time, tandis qu'Omar Sy et Laurent Lafitte se retrouveront dans Loin du périph.

Un beau programme en perspective, à découvrir ci-dessous :