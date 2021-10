À tes côtés : quelles ont été les réactions de la famille de Jarry en découvrant le téléfilm ?

Lundi 11 octobre TF1 diffusait le téléfilm " À tes côtés", scénarisé en partie par l'humoriste Jarry. La fiction est inspirée de sa vie et de sa relation complexe qu'il entretenait avec son père. Comment ont réagi ses proches en découvrant le téléfilm sur TF1 ?

À tes côtés : des relations complexes

Le téléfilm À tes côtés, largement inspiré de la vie de l'humoriste Jarry, a connu un grand succès. TF1 était à la tête des audiences puisque la fiction avec Marie-Anne Chazel et Didier Bourdon a réuni 4,24 millions de téléspectateurs en moyenne. La part de marché atteint est de 21,0 % sur l’ensemble du public. Le comédien a su toucher le cœur des téléspectateurs en retraçant une partie de son histoire personnelle.

Le téléfilm suit Anthony (le vrai prénom de Jarry) qui va tenter de renouer des liens avec son père soudainement frappé par la maladie. Jarry avait lui-même une relation complexe avec son père qu'il a accompagné jusque dans les derniers instants de sa vie. Il traite ici de l'homosexualité, de la fraternité et de l'amour. Devenu papa à son tour, l'humoriste a souhaité rendre hommage à son père et illustrer leur relation avec humour, tendresse et sans pathos. Ses proches ont été agréablement surpris comme le rapportent les colonnes de Télé Star :

Après avoir beaucoup rigolé sur la première partie du film, ils ont été extrêmement touchés. Mes frères ont trouvé que c'était un bel hommage à papa. Surtout, on s'est dit qu'on s'aimait. Même si on n'est pas la famille parfaite - parce qu'il y a parfois des désaccords et des malentendus -, on est soudés.

À tes côtés ©TF1 Production

Un hommage réussi

En réalisant le téléfilm À tes côtés, Jarry s'est lancé dans un projet très intime. C'est un réel hommage qu'il rend à son père parti il y a 18 ans. Le téléfilm a été l'occasion pour le comédien de reparler de la maladie et de la mort de son père avec ses trois frères (et non deux frères comme dans la fiction). Ils n'ont évidemment pas vécu cet événement de la même manière. Sa maman a été très émue et ses frères aussi.

Ce qui les a le plus touchés, c’est l’amour que j'évoque pour la famille. Parce que j’ai dit dans le film plein de choses que je ne leur ai jamais dites dans la vie.

Le touchant téléfilm s'inspire donc de sa vie et reprend même des éléments réels comme le village de son enfance. Réalisé avec sincérité, À tes côtés est rempli de jolis moments d'émotions et de nombreuses scènes de comédie. La fiction est à voir et à revoir sur la plateforme Salto et en replay sur MYTF1.