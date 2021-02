À tous les garçons : Lana Condor a des idées pour un quatrième film

Netflix a dévoilé récemment le troisième chapitre de la trilogie "À tous les garçons", qui devrait logiquement être le dernier. Mais son interprète principale a déjà des idées pour une nouvelle suite. Attention, car cet article contient des spoilers sur le troisième film !

À tous les garçons, une trilogie qui cartonne

Ces dernières années, Netflix a produit de nombreuses comédies romantiques. Parmi elles, la trilogie À tous les garçons, adaptée des best-sellers Les Amours de Lara Jean écrits par Jenny Han, a cartonné dès la mise en ligne du premier film en 2018. L’intrigue d’À tous les garçons que j’ai aimés débute avec Lara Jean Covey, une lycéenne discrète qui a écrit plusieurs lettres d’amour au fil des années. Mais alors qu’elle les gardait cachées dans sa chambre, les lettres font leur chemin jusqu’à leurs destinataires. Lara Jean va alors devoir faire face aux garçons en ayant reçu un exemplaire qu’elle côtoie toujours…

C’est Lana Condor qui interprète Lara Jean dans la trilogie À tous les garçons. Janel Parrish et Anna Cathcart incarnent ses sœurs, Margot et Kitty, tandis que John Corbett joue son père, Dan. Habitué des comédies romantiques, Noah Centineo y joue Peter Kavinsky, l’un des destinataires de ses lettres.

Verra-t-on un quatrième À tous les garçons ?

Après le succès du premier film, Netflix a dévoilé sa suite l’année dernière. Le troisième chapitre n’a pas tardé à arriver puisqu’À tous les garçons : Pour toujours et à jamais est disponible sur la plateforme depuis le 12 février dernier, soit un an pile après la sortie du deuxième film.

À tous les garçons : Pour toujours et à jamais © Netflix

Les long-métrages ont été adaptés d’une trilogie de romans, et l’histoire de Lara Jean et Peter s’arrête donc à la fin du troisième livre. Mais au vu du succès des adaptations proposées par Netflix, il ne serait pas si étonnant que la plateforme de streaming veuille continuer à miser sur la popularité de la franchise. La possibilité de voir une nouvelle suite n’est donc peut-être pas totalement à exclure. En tout cas, l’interprète principale des longs-métrages a déjà des idées pour un quatrième À tous les garçons.

Lana Condor veut voir Lara Jean et Peter plus âgés

Dans une interview pour le New York Times, Lana Condor a été interrogée sur la possibilité de voir un nouveau À tous les garçons. L’actrice a d’abord avoué sans pour autant fermer la porte à l’idée d’une nouvelle suite que pour autant qu’elle sache, le troisième film était bien le dernier prévu :

Je pense qu’il ne faut jamais dire jamais. le troisième est tout ce que je sais. Pour moi, c’est la fin.

Mais elle s’est ensuite exprimée plus longuement sur la possibilité de voir un jour un quatrième À tous les garçons. Et l’actrice a déjà des idées sur la direction que pourrait prendre l’histoire de Lara Jean et Peter :

J’aimerais vraiment voir Lara Jean et Peter à environ 25 ou un peu avant 30 ans. Ils ont été à la fac et je veux voir comment ils sont dans leur environnement de travail. J’ai ce rêve que Lara Jean travaille dans le domaine de la littérature, je ne sais pas, à New York, qu’elle écrit, qu’elle vit sa vie. Parce que personnellement, je pense qu’ils vont essayer de faire marcher leur relation à la fac, mais qu’ils vont devoir grandir séparément pour être vraiment prêts à se retrouver. Mais je suis sûre qu’ils vont se marier. Ils vont vivre heureux pour toujours. Je pense juste qu’ils auront peut-être besoin de grandir en tant qu’individus avant ça.

À tous les garçons : Pour toujours et à jamais © Netflix

Condor a même détaillé plus longuement une scène qu’elle aimerait voir dans un éventuel quatrième film :

J’adorerais les voir se rencontrer de nouveau – elle est par exemple dans un café en train d’écrire un article pour un journal pour lequel elle travaille, et il est là par hasard, et ils se re-rencontrent d’une nouvelle façon où ils sont plus âgés et plus développés. Ça serait tellement cool. Si ça arrive, vous l’avez entendu ici en premier.

On restera donc attentif au futur de la saga À tous les garçons, et au potentiel lancement d’un quatrième film. Et qui sait, peut-être y retrouvera-t-on des éléments de l’histoire imaginée par Condor.