À tous les garçons Pour toujours et à jamais : les différences entre le livre et le film

Netflix a récemment dévoilé "À tous les garçons : Pour toujours et à jamais", le troisième chapitre de la trilogie adaptée des livres de Jenny Han. Mais quelques différences majeures existent entre l’histoire du roman et son adaptation. Cet article contient évidemment des spoilers sur le film.

Pour toujours et à jamais : le troisième film de la trilogie À tous les garçons

Sorti le 12 février dernier sur Netflix, À tous les garçons : Pour toujours et à jamais est venu conclure la trilogie lancée en 2018. Le film poursuit l’histoire de Lara Jean Song Covey et Peter Kavinsky. Alors que la fin de leur dernière année de lycée approche, ils doivent décider de l’université où ils poursuivront leurs études. Mais Lara Jean va se retrouver face à un choix qu’elle n’aurait jamais pensé devoir faire...

On retrouve dans Pour toujours et à jamais le même casting que celui des deux précédents films de la trilogie. Lana Condor y tient le rôle principal de Lara Jean et Noah Centineo lui donne la réplique dans la peau de Peter. Janel Parrish et Anne Cathcart jouent toujours Margot et Kitty, les sœurs du personnage principal, et John Corbett le père de famille, Dan. Et comme les deux précédents films, Pour toujours et à jamais est adapté du livre du même nom écrit par Jenny Han. Mais des différences majeures existent entre le long-métrage et le roman sur lequel il est basé.

Une demande en mariage différente

Alors que le film s'ouvre avec le voyage de Lara Jean et sa famille en Corée du Sud, cette partie de l’histoire n’arrive qu’après que Lara a quitté le lycée dans le livre. Dan ne demande donc pas en mariage Trina après être revenu du voyage, comme c’est le cas dans le long-métrage. À la place, il l’emmène faire une marche et lui demande de l’épouser à ce moment pendant que Lara Jean, Kitty et Peter se cachent à quelques mètres et prennent la scène en vidéo.

Des personnages plus ou moins importants

Katie Loveyjoy, la scénariste de Pour toujours et à jamais, a modifié l’importance de certains personnages de l’histoire. Parmi eux, le personnage de Ross Butler apparaît beaucoup plus dans le film que dans le livre. Le long-métrage donne aussi une plus grande importance à l’amélioration de la relation entre Gen et la principale protagoniste, les deux terminant ensemble à NYU.

À l’inverse, le petit ami de Margot n’apparaît pas dans le film, alors qu’elle le présente à sa famille dans le livre. Mais surtout, John Ambrose est totalement absent du long-métrage alors qu’il occupe une place importante de l’intrigue du troisième roman. Comme dans le deuxième, il y provoque des tensions entre Lara Jean et Peter.

À tous les garçons : P.S. Je t'aime toujours © Netflix

La mort de Stormy

Le deuxième film de la trilogie, À tous les garçons : P.S. Je t’aime toujours, introduisait le personnage de Stormy. Jouée par Holland Taylor, elle se prenait d’affection pour Lara Jean lorsque celle-ci faisait du volontariat dans sa maison de retraite. Mais comme John Ambrose, le personnage n’apparaît pas dans le troisième film. Stormy fait pourtant quelques apparitions dans le livre, et surtout y meurt. Lara Jean prend alors part à l’organisation de ses funérailles. Et ce passage est l’un des moments où John Ambrose apparaît également, puisque dans les romans, Stormy n’est autre que sa grand-mère.

Holland Taylor (Stormy) - À tous les garçons : P.S. Je t'aime toujours © Netflix

La mère de Peter

Dans le roman Pour toujours et à jamais, un autre personnage occupe une place importante dans l’histoire. La mère de Peter est l’une des principales raisons qui pousse Lara Jean à se demander si elle et son petit ami devraient rester en couple après le lycée. Au cours d’une conversation avec la principale protagoniste, elle lui fait comprendre qu’elle devrait rompre avec son fils. Pourtant, la mère de Peter est aussi l’un des personnages qui n’apparaît pas dans le film.

À tous les garçons : Pour toujours et à jamais est disponible sur Netflix.