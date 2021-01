À tous les garçons que j'ai aimés 3 : Netflix dévoile la bande-annonce

La trilogie "À tous les garçons" dévoilera bientôt sa conclusion. Netflix vient de mettre en ligne la bande-annonce de "À tous les garçons : Pour toujours et à jamais", dans lequel Lara Jean va devoir faire un choix important pour son futur.

À tous les garçons, une trilogie adaptée de best-sellers

Lancée en 2018, la trilogie À tous les garçons a été adaptée des best-sellers Les Amours de Lara Jean, écrits par Jenny Han et publiés de 2015 à 2017. Le premier film, À tous les garçons que j'ai aimés, nous introduit au personnage de Lara Jean Song Covey, une lycéenne discrète qui a écrit plusieurs lettres d'amour au cours de sa vie, qu'elle garde cachées dans sa chambre. Mais lorsque les lettres sont mystérieusement envoyées à leurs destinataires, Lara Jean ne va pas pouvoir cacher plus longtemps ses sentiments...

C'est Lana Condor qui a été choisie pour tenir le rôle principal. Elle y donne entre autres la réplique à Noah Centineo dans le rôle de Peter Kavinsky, Janel Parrish et Anna Cathcart dans celui de ses sœurs, Margot et Kitty, et John Corbett, qui y incarne son père, Dan. Le long-métrage est vite devenu un carton à sa sortie sur Netflix, et a engendré une suite. Le deuxième film, À tous les garçons : P.S. Je t'aime toujours, est sorti l'année dernière sur la plateforme de streaming. Et c'est désormais la dernière partie de la trilogie qui se dévoile à travers une bande-annonce.

Lara Jean face à un choix important dans la bande-annonce de Pour toujours et à jamais

Au début d'À tous les garçons : Pour toujours et à jamais, on retrouvera Lara Jean à la fin de sa dernière année de lycée. La jeune adolescente se prépare à passer son bac et doit donc décider de son orientation pour l'année suivante. Mais ce choix pourrait avoir des conséquences bien au-delà des quelques années qu'elle devrait passer à l'université…

À tous les garçons : Pour toujours et à jamais © Netflix France

La bande-annonce de Pour toujours et à jamais nous replonge donc dans le quotidien de Lara Jean, heureuse avec Peter. On découvre d'abord le personnage incarné par Lana Condor en voyage en Corée avec sa famille, avant de rentrer aux États-Unis pour préparer son futur. L'adolescente, visiblement heureuse de son quotidien, ne semble pas pressée de quitter le lycée et de se lancer dans une nouvelle étape de sa vie. Surtout que la situation à laquelle elle doit faire face pourrait l'éloigner des études dont elle rêve ou de son petit-ami...

Tout comme son prédécesseur, À tous les garçons : Pour toujours et à jamais a été réalisé par Michael Fimognari, alors que Susan Johnson s'était occupée du premier film. Le film sera dévoilé le 12 février prochain sur Netflix. À tous les garçons sera la deuxième trilogie de films romantiques du géant de streaming à se conclure cette année. La plateforme dévoilera également bientôt la troisième et dernière partie de The Kissing Booth, dont les deux premiers long-métrages avaient aussi cartonnés à leur sortie. La sortie du film n'est pas encore connue.