À travers ma fenêtre : une bande-annonce pour le "After" espagnol de Netflix

Netflix a dévoilé la bande-annonce de "À travers ma fenêtre", une romance espagnole entre une jeune fille amoureuse de son voisin. Une production qui n'est pas sans rappeler la saga "After".

À travers ma fenêtre, un air d'After en espagnol

Depuis 2020 Amazon Prime Video diffuse en France la saga After. Le premier opus était sorti dans les salles, mais depuis le Chapitre 2 c'est bien la plateforme de streaming qui nous permet de suivre la romance entre Tessa et Hardin. Netflix semble vouloir suivre le même courant en proposant à son tour une romance adolescente avec À travers ma fenêtre. Le film est tiré du roman A través de mi ventana de la Vénézuélienne Ariana Godoy, publié en ligne en 2016 sur la plateforme Wattpag. Voici le résumé de l'histoire :

"Raquel a toujours été folle amoureuse d’Ares, son voisin aussi séduisant que mystérieux. Depuis des années, elle l’observe chaque jour à travers sa fenêtre sans qu’il s’en doute le moins du monde : badboy aux abdos en acier, étudiant brillant à l’avenir tout tracé… Aucun détail de la vie d’Ares n’échappe à Raquel. Ares, lui, ne sait rien d’elle. Il ne sait pas que l’air innocent de Raquel dissimule un tempérament fougueux. Raquel vient de faire un pacte avec elle-même : il est temps pour elle de se montrer, de provoquer le destin, et de vivre enfin l’idylle de ses rêves.

Si tant est qu’on puisse encore parler de rêve, car entre son voisin observé depuis la fenêtre de sa chambre et la personne qu’est réellement Ares, un monde existe. Raquel est prête à tout pour le conquérir… Mais est-elle prête à se perdre elle-même ?"

Raquel (Clara Galle) - À travers ma fenêtre ©Netflix

Le film Netflix se dévoile

Comme on peut le voir dans la bande-annonce dévoilée par Netflix, À travers ma fenêtre va proposer une romance sulfureuse entre la jolie Raquel et le beau gosse mystérieux Ares. On est clairement là dans des clichés du genre, mais c'est en même temps cette recette qui convainc en ce moment le public. Si After se vendait surtout sur des scènes de sexe supposées être très "hot", À travers ma fenêtre reste de son côté plutôt soft. Du moins, de ce que montre la bande-annonce.

Côté casting, Clara Galle interprète Raquel tandis que le beau Ares est joué par Julio Peña. Le film À travers ma fenêtre sortira sur Netflix le 4 février. Pour ce qui est du roman, il sera disponible en français et en physique à partir du 9 février.