Above Suspicion sur OCS : c'est quoi ce thriller avec Emilia Clarke (GOT) ?

Dans le nouveau film de Phillip Noyce, "Above Suspicion", Emilia Clarke incarne une femme prête à tout pour sortir de la misère de sa petite ville. On vous dit tout sur le film, disponible sur OCS.

Above Suspicion : Emilia Clarke de retour

L'actrice Emilia Clarke est de nouveau présente sur nos écrans dans le film Above Suspicion. Réalisé par Phillip Noyce (l'homme derrière le film d'action Salt), Above Suspicion est un film dramatique/thriller tiré d’une histoire vraie.

Le pitch : Mark Putnam est un agent du FBI récemment marié et père d'un bébé. Il est affecté dans une petite ville des Appalaches, dans le Kentucky. Un scandale éclate quand celui-ci s’implique dans une affaire illégale avec une femme locale prénommée Susan Smith. Celle-ci va devenir l'indic de cet agent du FBI et l'embarquer dans une spirale infernale lié à la base à un simple trafic de drogue.

Le film est tiré du livre de Joe Sharkey Above Suspicion : An Undercover FBI Agent, an Illicit Affair, and a Murder of Passion, sorti en 1993.

On retrouve donc au casting de ce film Emilia Clarke, mais aussi Jack Huston dans le rôle de l’agent FBI, Thora Birch, plus connue pour avoir joué dans American Beauty ou encore Johnny Knoxville, vedette de la série Jackass.

Changement de registre avec Above Suspicion

Ce film représente un changement de plus dans la filmographie d’Emilia Clarke. Après avoir marqué le public dans son premier grand rôle à la télévision dans Game of Thrones, on aurait pu penser que sa carrière aurait stagné. Cependant, l’actrice de 33 ans a su construire sa carrière au cinéma parallèlement, notamment en incarnant Sarah Connor dans Terminator Genisys ou Qi’Ra dans Solo : A Star Wars Story. Aujourd'hui dans ce nouveau film, Emilia Clarke change totalement de registre mais aussi d'univers. Elle arbore un look des plus simples et un accent du sud des États-Unis. Emilia Clarke nous prouve une fois de plus que sa versatilité est l’un de ses points forts. Reste à voir si le public est convaincu.

Above Suspicion est disponible sur OCS depuis le début du mois de juillet.