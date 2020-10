Affaire Watts : quels sont les autres documentaires Netflix à voir sur des faits divers ?

"L'Affaire Watts" est le nouveau phénomène de Netflix dont tout le monde parle. Ce documentaire qui revient sur un terrible crime passionne les abonnés et internautes. Pour rester dans l'ambiance, découvrez notre sélection de programmes similaires à découvrir sur la plateforme.

Le 30 septembre dernier, Netflix a mis en ligne le documentaire L'Affaire Watts : chronique d’une tuerie familiale réalisé par Jenny Popplewell. Le film revient sur le triple meurtre commis par Chris Watts. L'homme, désireux de recommencer sa vie avec une autre femme, a tué sa compagne Shannan et ses deux enfants. S'il admet d'abord n'avoir tué que la femme, il avoue ensuite qu'il est aussi responsable de la mort des autres victimes. Un procès qui a ému l'Amérique et qui est relaté dans L'Affaire Watts. Netflix est une plateforme incontournable pour les amateurs du genre et voici cinq titres à voir absolument pour rester dans l'ambiance.

Les Enquêtes extraordinaires

On commence avec une série, dont la première saison a été diffusée cette année. Chaque épisode revient sur un cas différent et relate que des faits réels. Hormis l'épisode sur les aliens, le reste se consacre à des meurtres, des disparitions ou des homicides. Les Enquêtes extraordinaires permet notamment de se plonger dans la célèbre affaire Dupont de Ligonnès. Moins connues mais toutes autant intrigantes, les histoires de Rey Riviera, Lena Chaplin ou encore Alonzo Brooks vont vous captiver, à l'aide de témoignages et d'images d'archives. Il est encore temps de rattraper ces épisodes, juste avant la diffusion de la seconde saison le 19 octobre prochain. Parfait pour enchaîner après L'Affaire Watts.

Du sport au meurtre : Dans la tête d'Aaron Hernandez

Ce docu-série en trois parties revient sur la trajectoire du joueur de football américain Aaron Hernandez. Membre des Patriots, il voit sa carrière s'arrêter du jour au lendemain quand il est accusé du meurtre d'Odin Lloyd, joueur de Boston. Plus tard, les enquêteurs vont aussi le soupçonner d'avoir tué d'autres personnes. L'affaire ébranla l'Amérique, avec une forte médiatisation en raison de la connexion avec un sport très populaire chez l'Oncle Sam. Les épisodes reviennent sur le passé d'Hernandez et les indices qui pouvaient faire penser qu'il allait mal tourner un de ces jours.

I am a killer

Impossible de passer à côté de cette série qui articule son concept autour d'interviews avec des tueurs condamnés à mort. Si vous aimez Mindhunter, I am a killer est absolument faite pour vous ! Chaque épisode s'intéresse à un/une tueur/tueuse qui attend que son heure vienne, dans le couloir de la mort. Ils peuvent s'exprimer librement et parler de leur passé ou de leurs conditions de vie en prison, pour que les téléspectateurs comprennent qui sont les humains qui se trouvent derrière les monstres. La série arrive ainsi à faire naître une sorte d'émotion qui n'excuse en rien les actes commis. L'avantage du format anthologique, par rapport à L'Affaire Watts, permet de passer d'une histoire à une autre rapidement, sans forcément regarder les deux saisons disponibles entièrement.

Grégory

Comment aborder le genre sans évoquer Grégory ? Netflix s'est attaqué à ce cas ultra médiatique et connu par chez nous dans un documentaire poignant. Quand le petit Grégory Villemin est retrouvé mort dans une rivière, il n'a que 4 ans. Aucune conclusion n'a encore été trouvée à ce meurtre, à cause d'une affaire judiciaire ponctuée de retournements de situation et de zones d'ombre. Le public français ne sera peut-être pas le plus surpris par le contenu de cette mini-série qui retrace toute l'histoire. On en a tellement entendu parler dans les médias que cette série ne va pas apporter grand chose de neuf au dossier, si vous l'avez suivi. Il reste quand même recommandable pour se rappeler de ce drame sordide en ayant une vue d'ensemble complète.

Coupable et victime : l'histoire de Cyntoia Brown

Situation compliquée présentée par ce documentaire qui revient sur l'affaire Cyntoia Brown. Cette jeune fille de 16 ans a sombré dans la prostitution assez jeune. Lors d'une relation avec un client, ce dernier lui fait peur et elle le tue avec une arme à feu. Condamnée à perpétuité pour ce crime en dépit de circonstances atténuantes, elle va bénéficier d'une vague de soutiens. Pendant des années, elle cherchera à prouver qu'elle ne mérite pas une telle peine et c'est en 2019 qu'elle sera remise en liberté conditionnelle. Des stars, notamment, s'étaient emparées de son histoire pour mettre la pression sur le système judiciaire américain. On reste volontairement en surface sur le sujet pour vous encourager à découvrir ce documentaire très efficace.