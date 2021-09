After 3 : on connaît la date de diffusion sur Prime Video

Amazon Prime Video a annoncé la date officielle de diffusion de "After 3". Le troisième opus de la saga verra le couple Tessa et Hardin en proie à de nouvelles difficultés.

Le succès de la saga After

After est à l'origine une saga littéraire écrite par Anna Todd. On y suit la romance passionnelle entre Tessa et Hardin, deux jeunes très différents qui se rencontrent à l'université. Rapidement leur relation va être compliquée, principalement à cause des mensonges, de la jalousie et du mauvais caractère d'Hardin. Mais Tessa n'abandonne pas malgré les difficultés et le passé sombre du garçon. À la manière de la trilogie Cinquante nuances de Grey, After a été adapté en film.

Les deux premiers rôles sont interprétés par Josephine Langford et Hero Fiennes-Tiffin. Le premier long-métrage a récolté près de 70 millions de dollars au box-office mondial, dont plus d'1 million d'entrées en France. Le second opus n'a pas eu droit à une sortie en salle, mais a été récupéré par Amazon. La plateforme sera également le diffuseur d'After 3 et After 4.

After 3 ©2021 Constantin Film Verleih GmbH

Quand sortira After 3 ?

Il y a plusieurs semaines, Amazon Prime Video annonçait la mise en ligne prochaine d'After 3 et 4. Une bonne nouvelle pour les fans de la saga, accompagnée d'une certaine frustration puisqu'aucune date précise n'était indiquée. Mais le service de streaming vient de mettre fin à l'attente, du moins pour After 3, en annonçant la diffusion du long-métrage le 22 octobre.

Dans After 3, Tessa se préparera à déménager à Seattle pour son travail. Une décision qui ne conviendra pas à Hardin. Et la situation prendra une autre tournure avec l'arrivée inattendue du père de Tessa et des révélations choquantes sur la famille d’Hardin. Vous pouvez (re)voir ici la bande-annonce d'After 3.

D'autres films à venir

Comme on vous l'annonçait, After ne s'arrêtera pas à quatre films. La franchise contera au moins deux longs-métrages supplémentaires. L'un sera un préquel, tandis que l'autre sera une suite qui s'intéressera aux enfants de Tessa et Hardin. Une manière de poursuivre la saga avec de nouveaux personnages et un nouveau casting. Le tournage de ces deux films ne devrait pas tarder. Il est prévu pour cet automne.