After Chapitre 2 : où en sont les prochains films ?

Depuis le 22 décembre 2020 "After 2" est disponible sur la plateforme Amazon Prime Video. La fin de ce second film ouvre sur une suite. C'est confirmé, il y aura bien "After 3" et "After 4" très prochainement, puisque le tournage est acté.

After Chapitre 2, la saga continue

Dans le premier film After, on découvrait Tessa (Josephine Langford), une jeune femme qui découvrait l'université. Jusque-là plutôt prude, en couple avec un garçon depuis des années, elle va néanmoins vivre une expérience amoureuse passionnelle en rencontrant Hardin Scott (Hero Fiennes-Tiffin), un bad boy plus fragile qu'il ne le montre. La romance commence, ils vivent le parfait amour au grand dam de la mère de Tessa qui préférerait la voir avec son ancien prétendant. Puis, une triste vérité éclate. Hardin aurait, dans un premier temps, cherché à séduire Tessa pour ensuite la larguer et la faire souffrir. Ce n'est qu'une fois en couple que ses sentiments pour elle ont grandi. Néanmoins, cela suffit à la blesser et à provoquer une séparation.

After Chapitre 2 ©Voltage Pictures

After Chapitre 2 se déroule un mois plus tard. Tessa débute son stage dans une maison d'édition et y rencontre Trevor (Dylan Sprouse), un garçon sympathique et attentif. Si on aurait aimé les voir ensemble, c'est raté. Le second opus tiré de la saga littéraire After ramène encore une fois Hardin aux côtés de Tessa. Le couple ne parvenant pas à s'éloigner l'un de l'autre. Cependant, cette fois Tessa en apprend davantage sur le passé du garçon, rencontre même sa mère et décide de l'aider comme elle peut. Si la fin du film laisse une ouverture plutôt heureuse pour eux, elle annonce également un retour important pour Tessa : son père.

Quand sortiront After Chapitre 3 et After Chapitre 4 ?

Si le premier film est sortie dans les salles, After 2 a eu droit à un traitement différent. En France, c'est directement sur Prime Video qu'il a été mis en ligne depuis le 22 décembre. Les fans ont enfin pu découvrir ce suite un peu plus mature et sulfureuse (toutes proportions gardées). Mais alors qu'un peu plus d'an et demi sépare les sorties des deux premiers longs-métrages, la question demeure sur d'éventuels prochains films. Les résultats au box-office américain sont particulièrement décevants à cause de la crise sanitaire. Cependant, la production a pu se rattraper à l'international en récoltant quasiment 50 millions de dollars. Et ce, sans compter ce qu'a pu débourser Amazon pour le marché français.

Que les fans se rassurent donc, la saga After va continuer. D'après Josephine Langford et Hero Fiennes-Tiffin, interrogés par Purebreak, les deux suites sont déjà en tournage. Les deux interprètes auraient commencé à tourner il y a trois mois. Et au moment de l'interview, bien qu'encore présents en Bulgarie, ils expliquaient avoir presque terminé et pouvoir rentrer pour les fêtes. Le public devrait donc pouvoir découvrir After 3 et After 4 très prochainement. À voir si cette fois les spectateurs français devront retourner dans les salles ou si l'aventure continuera directement sur Amazon Prime Video. En attendant After 2 est disponible sur la plateforme de streaming.