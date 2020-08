Alicia Keys va produire un film Netflix avec Christina Milian

Alicia Keys va bientôt produire un film pour Netflix, qui sera notamment porté par Christina Milian. Il s’agira d’une comédie romantique, qui n’a pas encore de nom, ni de date de sortie.

De quoi parlera le film produit par Alicia Keys ?

Si l’on ne connaît pas encore son titre, on sait de quoi parlera la comédie romantique que produira Alicia Keys pour Netflix. Elle explorera les liens d’amour et de famille. L’intrigue sera centrée sur Erica, une chanteuse rêvant de devenir une pop star. Alors que sa carrière musicale est en chute libre, elle accepte à contrecœur un travail dans un luxueux complexe sur une île, où elle se retrouve à faire l’animation au mariage de son ex-fiancé, Jason. Erica essaie alors de garder leur relation passée un secret pour Beverly, la nouvelle fiancée de Jason. Mais malgré les tentatives du frère de ce dernier de les empêcher de tomber de nouveau amoureux, les sentiments d’Erica pour son ex refont surface. La question devient alors : Erica chantera-t-elle au mariage de Beverly, ou le sien ?

C’est Steven K. Tsuchida qui réalisera le film, d’après un scénario écrit par Dana Schmalenberg et Rheeqrheeq Chainey. Tsuchida a entre autres signé des épisodes de Dear White People, Younger et On My Block. Au niveau du casting, on pourra y voir Christina Milian, qui tenait déjà l’affiche d’une comédie romantique Netflix l’année dernière, Falling Inn Love. Elle donnera cette fois la réplique à Jay Pharoah et Sinqua Walls. Si rien n’a encore été confirmé sur l’attribution des rôles, on peut spéculer que Milian sera Erica, tandis que Pharoah et Walls joueront les deux frères.

Alicia Keys de retour à la production pour un film Netflix

D’après Deadline, Alicia Keys sera donc l’une des productrices de la comédie romantique du service de streaming. Surtout connue pour ses chansons, Alicia Keys a aussi un pied dans l’univers d’Hollywood, puisqu’elle a aussi joué dans quelques films et séries. On a notamment pu la voir dans deux épisodes de la série Empire, en 2015, dans laquelle elle jouait Skye Summers. Quant à sa carrière de productrice, elle avait récemment assumé ce rôle sur un autre film Netflix, Work It, disponible depuis le 7 août sur Netflix. Il s’agit cette fois d’une comédie musicale dans laquelle une adolescente maladroite réunit une équipe d’inadaptés pour affronter l’équipe de danse de son lycée qui l’a rejetée.

Alicia Keys n’en sera donc pas à son coup d’essai pour son nouveau film, qu’elle produira avec Maggie Malina et Jeremy Kipp Walker. Le tournage de la comédie romantique aura lieu à l’Île Maurice, et on peut donc espérer y voir de superbes décors.