Alien Prometheus : Noomi Rapace a fait des cauchemars après cette scène

Dès son second long-métrage Ridley Scott a fait fort. Avec Alien (1979), le cinéaste a lancé une saga horrifique rapidement ancrée dans la culture populaire. Sigourney Weaver y joue Ellen Replay, une membre du vaisseau spatial Nostromo, qui doit affronter une horrible créature, le fameux xénomorphe. Les suites ont ensuite été réalisées par James Cameron, David Fincher et Jean-Pierre Jeunet avant que Ridley Scott ne décide de relancer la franchise avec Prometheus en 2012.

Retour en arrière avec ce film qui se déroule plus de trente ans avant les événements d'Alien. Cette fois, c'est le vaisseau Prometheus qui est chargé d'explorer une lointaine planète qui pourrait révéler des informations sur l'origine de l'humanité. Parmi les membres de cet équipage se trouve Elizabeth Shaw, une archéologue interprétée par Noomi Rapace. Sans être l'unique personnage, elle reste l'héroïne de cette nouvelle aventure et trouve de nombreux points communs avec Ripley. Comme cette dernière, elle affronte notamment une terrible créature qui sera à l'origine du xénomorphe. Sa naissance a lieu lors d'une scène mémorable durant laquelle Elizabeth doit effectuer sur elle-même une opération chirurgicale pour extraire l'être qui grandit en elle. Une séquence qui nécessite d'avoir le cœur bien accroché.

C'est à l'occasion de la promotion du film Lamb que Noomi Rapace est revenue avec nous sur cette scène si marquante de la saga Alien. La comédienne a en effet dû donner de sa personne pour tourner cette séquence. Et si ce passage reste difficile à regarder pour les spectateurs, il en est de même pour la comédienne qui en aura fait des cauchemars pendant des années.

Elle poursuit en analysant l'importance de ce passage dans Prometheus et en le comparant à son autre film, Lamb.

C'est intéressant que cette scène soit le point de bascule du film. Ce qui définit tout le reste. D'ailleurs, quand on a tourné cette scène, c'est à ce moment que je me suis dit "maintenant je sais ce que raconte ce film. Maintenant je comprends ce personnage". J'ai ressenti la même chose avec Lamb au moment où j'aide pour la naissance de l'agneau. C'est quelque chose de très maternel qui se passe, mais dans une version plus brutale. Au final, ces deux films m'ont un peu perturbé et ont gâché mes nuits (rires).