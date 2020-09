Alive : c'est quoi ce film de zombies sur Netflix ?

Netflix propose dès aujourd'hui en streaming "#Alive", un film au concept malin. Un geek, enfermé dans son appart, doit y survivre à une attaque de zombies.

Le jour de la hache

#Alive est un film d'horreur sud-coréen réalisé par Il Cho.

Le film suit Oh Joon-woo, un gamer qui vit en faisant des lives de ses parties sur Internet. Coincé dans sa bulle, il apprend par une personne qui le suit en direct qu'une invasion de zombies est en cours. Il allume alors sa télé, sort son casque et découvre qu'effectivement, la ville est plongée dans le chaos. Sortant sur son balcon, il découvre que les rues sont envahies de morts-vivants. Il s'enferme alors à triple tour dans son appartement. Mais notre héros est de plus en plus désespéré alors qu'il commence à manquer d'eau et de nourriture. Il n'a pas le choix : il va devoir sortir pour trouver à manger s'il ne veut pas mourir de faim. Dehors, les infectés l'attendent. Il va faire équipe avec Kim Yoo-bin, la seule autre survivante de la ville, qui habite dans l'immeuble en face du sien.

Le long-métrage est basé sur le scénario de l'américain Matt Naylor qui a co-adapté son scénario avec Cho.

Alive, mais pas fauché

Même si on est loin d'un budget à la Dernier train pour Busan, le manque de moyen ne se fait pas du tout ressentir à l'écran. Le sujet de départ (Un homme coincé dans son appart) aurait pu faire croire à un film étriqué dans son concept, mais il n'en est rien. Comme on peut le voir dans la bande-annonce, même si tout semble se passer dans le même quartier résidentiel, il y a tout de même quelques scènes d'action, avec carambolages et explosions. Les zombies sont aussi assez nombreux et nerveux pour se montrer angoissants. Le maquillage est aussi largement défendable. Le choix de faire du personnage principal un geek est une très bonne idée. Cela justifie le fait qu'il puisse se servir de nouvelles technologies pour se défendre, comme un casque de réalité virtuelle et un drone.

S'il sort directement en streaming chez nous, #Alive a eu droit à une sortie au cinéma en Corée du sud. Et le film a rencontré un joli succès en une période difficile de post-déconfinement due au Covid. Il faut dire que le sujet se rapproche un peu de la situation sanitaire de l'époque. Partout dans le monde, nous nous sommes à un moment demandés, enfermés dans nos maisons, ce qu'il adviendrait si la nourriture venait à manquer. Alors, d'accord, ici on a rajouté des zombies, mais l'idée est la même. C'est peut-être ces similitudes avec la réalité qui ont attiré près de 2 millions de Sud-Coréens dans les salles pour découvrir le film.

La Corée du sud : l'autre pays des zombies

Le pays asiatique entretient en effet une relation particulière avec nos amis affamés de chair humaine. Ce qui est bien, c'est que nous pouvons aujourd'hui en profiter nous aussi avec des sorties internationales de leurs productions horrifiques. Nous aurons droit, le 28 octobre 2020, de découvrir au cinéma Peninsula, la suite de Dernier train pour Busan. On y suivra le destin des personnages de ce dernier 4 ans après le début de l'invasion de morts-vivants. Sur Netflix également, nous ne pouvons que vous conseiller de découvrir la série Kingdom. Elle a l'originalité de se dérouler au temps de la Corée féodale et de mélanger des éléments de politique dignes de Game of thrones avec l'apparition des zombies. Elle compte pour l'instant 2 saisons, et une troisième est attendue.

#Alive sera disponible sur Netflix le 8 septembre.