Altered Carbon Resleeved : Netflix dévoile le trailer du film d'animation

Netflix vient de dévoiler des images d'"Altered Carbon : Resleeved", le film d’animation dérivé de la série que la plateforme diffuse depuis 2018. Elles nous promettent une nouvelle histoire remplie d’action.

Inspirée du roman de Richard K. Morgan, la première saison de la série Altered Carbon créée par Laeta Kalogridis est sortie en 2018 et était portée par Joel Kinnaman. Elle suivait Takeshi Kovacs (Kinnaman), un ancien soldat dont l’esprit emprisonné « dans la glace » est ramené à la vie par un homme extrêmement riche. En échange d’une nouvelle vie, l’homme en question demande à Kovacs de résoudre son propre meurtre. La série avait été bien reçue par les spectateurs, ce qui a poussé la plateforme à mettre la suite en chantier.

La deuxième saison a été dévoilée il y a quelques semaines sur Netflix. Pour l’occasion, c’est Anthony Mackie qui a repris le rôle de l’ancien soldat au centre de l’intrigue, qui revient sur la planète Harlan pour une nouvelle mission. On ne sait pas encore si la série aura le droit à une troisième saison. On peut supposer que cela dépendra du succès de la deuxième, sortie encore trop récemment pour pourvoir en juger.

Quoi qu’il en soit, on pourra bientôt découvrir Altered Carbon : Resleeved, le film d’animation dérivé de la série, qui sera cette fois une production japonaise. Réalisé par Takehiro Nakajima et Yoshiyuki Okada, il suivra Takeshi Kovacs dans une nouvelle histoire. Cette fois, l’ancien soldat devra protéger une mystérieuse jeune fille poursuivie par les yakuzas.

Des premières images bourrées d’action

Les premières images posent les bases de l’intrigue. On y découvre la jeune fille en question, tatoueuse pour les yakuzas, qui se révèle avoir une importance capitale pour empêcher le coup d’État que les criminels souhaitent orchestrer. Kovacs va donc être chargé de la protéger contre les assassins engagés par le boss des yakuzas, et va être aidé pour cela par une membre du C-TAC, la brigade d’élite dont faisait aussi partie l’ancien soldat avant.

Le trailer nous promet un film d’animation rempli d’action, puisqu’en plus de dévoiler les grandes lignes de l’intrigue, on peut y voir les prémices de nombreux affrontements entre ceux chargés de protéger la jeune fille et ceux chargés de la tuer. La bataille devrait faire rage entre les deux camps. Le mystère de la jeune fille, qui semble avoir un pouvoir spécial, devrait aussi être au centre de l’histoire.

L’attente pour découvrir Altered Carbon : Resleeved ne sera pas longue puisqu’il sortira le 19 mars sur Netflix.