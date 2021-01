Andy Samberg et Ben Stiller aux commandes d'un projet de SF pour Apple TV+

Voici un projet qui devrait faire prochainement parler de lui. Après des négociations ardues, c'est Apple TV+ qui distribuera une comédie dramatique de science-fiction, emmenée par une équipe réunissant notamment Ben Stiller et Andy Samberg.

Apple TV+, des stars et du secret

Alors que Disney a développé ses plans pour les prochaines années, que Netflix vient de faire l'annonce de son programme de films originaux pour 2021, Apple TV+ continue discrètement son chemin. À la manière de ceux d'Amazon Prime Video, les studios d'Apple sont dans une approche différente, puisque les films ne sont pas les premiers produits de leur marque et qu'ils cultivent une culture du secret, mais la plateforme propose régulièrement des programmes de grande qualité et qui valent qu'on s'y attarde. Comme l'a révélé The Hollywood Reporter, Apple TV+ vient de lancer le développement d'un projet qui peut aller dans cette catégorie, réunissant Andy Samberg, Andy Siara, Ben Stiller et Noah Hawley. Ce projet, qui ne dispose pas encore de titre, est annoncé comme une comédie dramatique de science-fiction.

Les auteurs de BoJack Horseman et de Fargo à la production

Dans le chaos qu'a été 2020 quelques films ont réussi à se faire remarquer. Loin des énormes productions et de leurs importantes contraintes financières, le scénariste Andy Siara et Andy Samberg se sont éclatés à faire Palm Springs, l'histoire d'un garçon coincé dans une boucle temporelle lors d'un mariage et qui a fait l'unanimité côté presse et spectateurs. La star de Brooklyn Nine-Nine n'est plus loin de devenir très bankable et de passer à l'étape supérieure au cinéma. Sur cet élan, il jouera dans ce nouveau projet, dont il est aussi producteur. Andy Siara écrira le scénario basé sur une idée originale de Raphael Bob-Waksberg, le créateur de la série culte BoJack Horseman, et tous deux sont aussi à la production.

Palm Springs ©Neon

Pour compléter l'équipe, Noah Hawley (Fargo, Legion) vient prêter main forte à la production, ainsi que Ben Stiller, qu'on ne présente plus. S'il est moins présent sur les écrans, il reste actif avec sa société de production Red Hour, avec laquelle il a notamment créé Escape at Dannemora, une mini-série criminelle très remarquée. Un point commun avec Noah Hawley, le créateur de l'excellente série Fargo adaptée du film des frères Coen. De la comédie donc, mais sans doute avec une belle part de gravité si on doit en juger par le CV récent de la plupart des participants, ce qui peut laisser augurer d'un humour subtil, noir et/ou absurde, enfin de quelque chose d'inédit.