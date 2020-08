Annabelle 2 est dispo sur Netflix : découvrez la précaution prise sur le tournage

"Annabelle 2", prequel horrifique autour de la célèbre poupée démoniaque, a fait frémir les salles obscures en août 2017 et vient désormais grossir le catalogue de Netflix. A l'occasion de son arrivée sur la plateforme, découvrez les précautions prises par les équipes durant le tournage du film d'épouvante.

Annabelle 2 : prémisses macabres

Second volet de la saga éponyme et quatrième film lié à l'univers de Conjuring, Annabelle 2 récolte une bien meilleure critique que le premier opus diffusé au cinéma. Le long-métrage s'articule autour d'un fabricant de poupées et de sa femme, qui recueillent chez eux une bonne sœur et des fillettes dont l'orphelinat a été dévasté. Les nouvelles venues investissent la maison sans se douter que l'une des créations de l'artisan rôde autour d'elles... Et répond au doux nom d'Annabelle.

Au casting d'Annabelle 2, Miranda Otto (inoubliable Eowyn dans Le Seigneur des Anneaux), Anthony LaPaglia (F.B.I : portés disparus), Stephanie Sigman et la très jeune Lulu Wilson, rompue aux film d'épouvante puisque déjà apparue dans Ouija ou encore The Haunting of Hill House.

Une précaution indispensable

Alors, certes, on adore découvrir un film d'horreur en salles, mais c'est une autre affaire de le tourner. On peut se dire que les divers câbles et caméras permettent de garder la tête froide sur le set, mais il n'en reste pas moins que jouer avec les esprits peut ne pas plaire à tout le monde ! C'est en ce sens que le producteur de la saga, Peter Safran, a fait venir une personne très spéciale sur le tournage d'Annabelle 2. Afin de rassurer certains des membres de l'équipe, dont la très croyante Stephanie Siegman, on a fait appel à un prêtre. Ce dernier s'est rendu sur le set et y a effectué une bénédiction. Un procédé similaire avait été employé pour Conjuring 2. Selon Safran, cette petite extravagance semble porter ses fruits et aucun incident n'a été à déplorer sur le plateau.

Pour l'anecdote, si un prêtre a foulé les lieux du tournage, avez-vous remarqué la nonne qui apparaît dans Annabelle 2 ? On ne parle pas de la douce Sœur Charlotte mais bien de la démoniaque religieuse du second volet de Conjuring, cachée à l'arrière-plan d'une image que consulte la jeune femme. Un clin d’œil direct à The Nun, sorti l'été suivant.

Alors, êtes-vous prêts pour comprendre la glaçante histoire de la diabolique poupée dans Annabelle 2 : La Création du mal ? Si oui, sombrez dans l'horreur le 9 août sur Netflix !